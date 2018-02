De Krook viert eenjarig bestaan 13 februari 2018

02u54 0 Gent Stadsbibliotheek De Krook bestaat op zaterdag 10 maart exact één jaar.

De bib, imec, Universiteit Gent, Urgent.fm en Vormingplus sloegen als bewoners de handen in elkaar om die dag een feestprogramma samen te stellen op twee locaties: in De Krook en op het studentenplein aan de Sint-Pietersnieuwstraat. De Techpeditie van imec is een interactieve expo met demonstraties, games, Virtual Reality en 3D-video op het studentenplein. In De Krook staan er onder meer gesprekken op het programma over de toekomst van het filmkijken, microchips en andere technologische trends. Je kan er ook genieten van rondleidingen, comedy of optredens en er staan ook heel wat activiteiten voor kinderen op stapel. (YDS)