De Krook pas eind dit jaar écht af OMGEVING ROND BIB JAAR NA OPENING NOG STEEDS BOUWWERF ERIK DE TROYER

05 maart 2018

02u25 0 Gent Volgende week mag bibliotheek de Krook een kaarsje uitblazen, maar dat zal niet in volle glorie gevierd kunnen worden. De gronden rondom de bib zijn immers nog steeds braakliggend terrein. Ten vroegste eind 2018 zal de omgeving van de Krook klaar zijn.

Al in februari van 2017 kregen de bewoners van de Platteberg, de Korianderstraat en de Grote Huidevettershoek een bewonersbrief in de bus over de heraanleg van de omgeving van de Krook. Er werd gesproken over schaduwrijke plekken en groen, een bestrating in natuursteen, verlaagde kaaimuren en een heraanleg van de drie straten.





Vandaag ligt het terrein er echter nog grotendeels bij zoals het was toen de Krook nog een werf was. Er staan nadarhekken, er liggen hopen werkmateriaal en er groeit geen sprietje gras."De werken zijn complexer dan aanvankelijk gedacht en daardoor duurt het ook langer. We wachten op de levering van natuursteen en ook de rioleringswerken zijn complexer dan gedacht. We zijn van plan om nog dit voorjaar met de werken te beginnen. Eind dit jaar moet de aanleg rondom de Krook een feit zijn", zegt schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw.





Brug klaar

Volgens projectleider Frank De Groot van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen kunnen de werken nog niet starten omdat er nog steeds op de brug tussen De Krook en de Brabantdam gewacht wordt. "Die moet aangelegd worden door de aannemer. De brug is klaar, maar we zijn aan het wachten tot ze ook effectief gelegd kan worden. Zolang die brug er niet ligt, kunnen we niet met de rioleringswerken beginnen, want de Krook moet bereikbaar blijven voor de brandweer in geval van een ramp."





"Daar komt nog eens bij dat de rioleringswerken die nodig zijn misschien wel ingrijpender zijn dan eerst gedacht."





Daar bovenop komt nog eens het probleem van de natuursteen. De wachtrijen voor die graniet loopt enorm op en de stad heeft ook nog eens zeer strenge eisen opgelegd aan de leverancier om te voorkomen dat de stenen gekapt worden met de hulp van kinderarbeid. Die maatregel kwam er nadat er deining ontstond over de natuursteen van de Korenmarkt. Die zouden mogelijk in een illegale mijn in Indië gehaald zijn.





"De geëiste certificaten zijn niet de voornaamste reden waarom we al zo lang wachten op onze stenen", zegt De Groot. "Er zijn nu eenmaal enorme wachttijden voor dergelijke natuursteen omdat de vraag zo groot is. We hopen alvast snel te kunnen beginnen en ons streefdoel blijft om de omgeving van de Krook tegen eind dit jaar aangelegd te krijgen."