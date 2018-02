De Krook lokt in eerste jaar al 1,75 miljoen bezoekers Geen 2.500, wel 8.000 bibliotheekgasten per dag 24 februari 2018

02u52 0 Gent De Krook, de nieuwe bibliotheek van de stad Gent viert binnen twee weken haar eerste verjaardag en kan onwaarschijnlijke cijfers voorleggen. Dit jaar lokte de bib al 1,75 miljoen bezoekers. "We hadden gehoopt op 2.500 bezoekers per dag, maar we kennen nu piekdagen met 8.000 bezoekers", zegt cultuurschepen Annelies Storms (Sp.a).

Op zaterdag 10 maart viert de Krook de eerste verjaardag met gratis rondleidingen, comedy, concerten, kindervoorstellingen en workshops. "De Krook is een onverhoopt succes', zegt Annelies Storms. "Op topdagen trok de oude bib 2.000 bezoekers in een dag. We hoopten dat op te trekken naar 2.500 bezoekers, maar we stellen vast dat we elke maand wel pieken tot 8.000 bezoekers hebben. Enkel tijdens de zomermaanden is het er wat rustiger, omdat de studenten dan naar huis zijn. Maar ook dan tellen we nog tot 5.000 bezoekers per dag. We verwachten dat die cijfers ook stabiel zullen blijven. Die cijfers worden ook nauwkeurig bijgehouden. Elke bezoeker wordt geteld."





Niet te lawaaierig

"Gelukkig is de bib zeker groot genoeg om de toevloed de baas te kunnen", aldus Storms. "We hebben tot nu toe geen klachten of opmerkingen gekregen dat het te druk zou zijn. Bovendien is de bib ingericht om geluid te dempen. Zelfs op de drukste momenten is het er niet te lawaaierig. We hebben er wel voor gezorgd dat er negen nieuwe mensen aan de slag kunnen. Die procedure loopt nu en ze kunnen binnenkort al aan de slag. Zo zorgen we er voor dat de dienstverlening optimaal blijft."





15.000 extra gebruikers

Nog een opvallend feit is het enorme aantal nieuwe gebruikers van de bib. "Dit jaar zijn al 15.000 nieuwe gebruikers geteld, daarvan zijn er 10.000 die als actieve gebruikers genoteerd staan. Zij hebben minstens één item uitgeleend het voorbije jaar. Het valt vooral op dat veel jonge mensen de bib opnieuw ontdekt hebben. Vooral in de categorie 26 tot 35 jaar scoren we goed en dat was net de groep mensen die we in de oude bib aan het verliezen waren en de groep waar ook andere bibliotheken moeilijk kunnen bereiken."





Opvallendste evenementen op 10 maart zijn optredens van komiek Nigel Williams, je kan checken of je stem geschikt is voor de radio en er zijn workshops over ruimtereizen.





Meer informatie is terug te vinden op http://dekrook.be/activi teiten/de-krook-jaar-001 (EDG)