De Krook is vandaag een filmset en bezoekers ‘die in de weg liepen’ zijn figurant Sabine Van Damme

07 maart 2019

16u59 0 Gent De hele dag al hangt er een filmploeg rond aan en in de bibliotheek De Krook. Er worden opnames gemaakt voor de film ‘Alias Wolf’, die in het najaar in de zalen komt. Het is een literaire thriller, dus waar anders dan in De Krook zou er gefilmd kunnen worden?

Alias Wolf wordt de tweede film van de de gebroeders Oscar en Tobias Spierenburg. Hun eersteling, Vanitas en De Veer van César, mag een succes genoemd worden. Alias Wolf wordt een ‘literaire thriller’, een relatief nieuw genre in Vlaanderen. De film speelt zich af in het schrijversmilieu. Wie is de mysterieuze schrijver Wolf Jacobs, en waarom is iemand er op gebrand om de druk van zijn nieuwste boek tegen te gaan?

Jenne Decleir en Kris Cuppens nemen de hoofdrol op zich, aangesterkt door Dolores Bouckaert, Axel Daeseleire, Michaël Pas en Manon Verbeeck. Het personage van Manon Verbeeck woont in Gent. De stad zal dus mooi in beeld komen in de film. Over twee weken worden nog opnames gemaakt met een drone, boven de stad.

Donderdag waaide het te hard om in het Citadelpark te filmen, dus was De Krook de hele dag de place to be. Er werden heel wat opnames rondom het gebouw gemaakt, maar in de namiddag werd er ook binnen gefilmd, tussen de boeken. De bib werd daarvoor niet afgesloten. Mensen die toevallig ‘in de weg’ liepen en daar geen bezwaar tegen hadden, zullen dus te zien zijn als figurant.