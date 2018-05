De Krook in de prijzen 18 mei 2018

Nadat BBC De Krook al tipte als één van de tien mooiste bibliotheken van de wereld, is de Gentse stadsbib gisterenavond opnieuw in de prijzen gevallen. Op de allereerste Real Estate (RES) Awards, de 'Oscars van de vastgoedsector', werd het opvallende bouwwerk bekroond als één van de beste Belgische vastgoedprojecten van het jaar. Een zevenkoppige jury, onder wie Vlaams minister Joke Schauvliege en Brussels bouwmeester Kristiaan Borret, loofde de laureaten voor hun grote inspanningen op vlak van duurzaamheid, design, milieu en leegstandsbestrijding. "De Krook is een absolute blikvanger die een verouderde en soms verloederde stadsbuurt nieuw leven heeft ingeblazen. Het is een mooie gerenoveerde en levendige site geworden. Er is een duidelijke verwevenheid aan functies", aldus de jury van de RES Awards. (YDS)