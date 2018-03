De Krook geeft boeiend verjaardagsfeestje 12 maart 2018

Afgelopen weekend was het exact een jaar geleden dat de nieuwe stadsbibliotheek De Krook de deuren opende. De partners achter het verhaal, de bibliotheek, imec, Universiteit Gent, Urgent.fm en Vormingplus sloegen de handen in elkaar voor een verjaardagsfeestje van het gebouw dat in zijn eerste levensjaar 1,75 miljoen bezoekers over de vloer kreeg. Over de verschillende verdiepingen heen konden bezoekers deelnemen aan activiteiten en demonstraties in het teken van de kruisbestuiving tussen wetenschap, technologie, literatuur, beeld en geluid. In de kinderafdeling maakten de kleinsten hun eigen robots, in zaal De Laatkomer op de eerste verdieping kon je een brief aan jezelf schrijven of even verderop je angst of fobie overwinnen in een virtuele omgeving. (YDS)