De Kleurdoos breidt uit met 100 plaatsen 18 april 2018

02u53 0

Stedelijke Jenaplanschool De Kleurdoos in Ledeberg breidt haar capaciteit uit van 260 naar 360 plaatsen. De populaire school kampt momenteel met een wachtlijst. De stad Gent kocht een oud magazijn aan de Franse Vaart en zal het slopen om de capaciteitsuitbreiding voor de school mogelijk te maken.





"Daarnaast zal er ook een groter kinderdagverblijf ingericht worden", zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). De stad Gent voorziet een budget van 4,5 miljoen euro voor de realisatie van het project. Het is al langer bekend dat de nood aan nieuwe plaatsen in het basisonderwijs vooral hoog ligt in de omgeving van Gentbrugge en Ledeberg.





(YDS)