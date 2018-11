De Kijk van Kurt Het hele jaar Zesdaagse Kurt Burgelman

16 november 2018

18u00 0

Zoals het een zichzelf respecterende Gentenaar betaamt, liep ik in de loop van de week het Kuipke binnen om er de Zesdaagse-sfeer op te snuiven, helemaal in m’n eentje. Iemand meenemen, levenspartner of kameraad, resulteert er toch maar in dat je die persoon de hele avond gaat verwaarlozen. Je moet al in een grot wonen om er niet om de anderhalve seconde een bekende tegen het lijf te lopen.

Nog meer dan naar de renners te kijken, zit het overgrote deel van het publiek op de tribunes kennissen te spotten op het middenplein en omgekeerd. Ik bedoel maar, het sociale aspect van de Zesdaagse evenaart ruimschoots het sportieve. Toen ik halfweg de afsluitende ploegkoers de pissoirs opzocht, sprak een duidelijk aangeschoten man met een wielrennerspetje de gevleugelde woorden: “ik ben hier al van 18 uur, ben strontzat en heb nog gene velo gezien.” Hoe kan je niet van de Zesdaagse houden?

Het hele leven zou eigenlijk wat meer van de Zesdaagse mogen hebben, dacht ik in mijn zelf ook lichtjes gemarineerde toestand op weg naar huis. Ik heb er bijna niemand, ook niet in de catacomben, op zijn smartphone zien tokkelen. Mijn kroost en ik kunnen ervan leren. Op de wielerbaan wint diegene die eerst over de meet komt en niet de 2de die na de race achter de rug van de winnaar een coalitie sluit met de 7de en de voorlaatste. Onze politici kunnen ervan opsteken! Jonge gasten uit eigen streek krijgen hun kans tussen buitenlandse vedetten omdat ze heel hard kunnen fietsen en niet omdat er quota opgelegd worden. Wat een verschil met het leven buiten het Kuipke!

Er bekruipt je ook nooit het gevoel dat er iets op of rond de piste moet verboden worden door een politiek correcte wereldverbeteraar en dat is dezer dagen uiterst zeldzaam.

Ja, doe mij maar Zesdaagse tot halfweg juli, dan ben ik klaar voor een halfjaar Gentse Feesten!

Meer over Zesdaagse

sport

sportdiscipline

wielersport

baanwielrennen

Kuipke