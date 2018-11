De Kijk van Kurt Stoute Muile Kurt Burgelman

23 november 2018

De Gentse historicus Jan Dhondt zei ooit dat alle grote veranderingen in ons land er zijn gekomen onder druk van aanhoudend straatprotest. Ik had nog nooit van Jan Dhondt gehoord tot Marc Reynebeau, een andere geleerde Gentenaar, dat deze week kwam vertellen op Radio1 in navolging van de manifestaties van de gele hesjes in Frankrijk en Wallonië. Ik geef het toe, die échte ‘gilets jaunes’ zijn mijn nieuwe helden. Terwijl u en ik onze Facebook-pagina’s volstouwen met allerlei onnozels, bewoog een Franse moeder van 3 via de sociale media tienduizenden tot massaal protest. Na enkele dagen waren Franse steden afgesloten en stonden Waalse tankstations droog. Gent bleef, laten we het voor één keer niet over de knips hebben, bereikbaar en in heel Vlaanderen kon er nog vlotjes getankt worden.

Zijn wij het dan niet beu? Vinden wij het goed dat we decennialang aangemoedigd worden om dieselauto’s te kopen om dan ineens 1,61 euro per liter te moeten betalen? Vinden wij het ok dat we de hoogste belastingen ter wereld betalen? Hebben we er vrede mee dat politici uittredingsvergoedingen meegraaien ter waarde van een villa met zwembad?

In een ver verleden liepen we in deze Fiere Stede nog liever met een strop rond de nek dan dat we hogere belastingen betaalden aan de keizer. Van Artevelde bonjourde de Franse koning buiten omdat ook die aan onze centen zat. Edward Anseele maakte het establishment het leven zuur tot de werkmens meer rechten kreeg.

Hebben wij ons in slaap laten wiegen met brood en spelen? Is er tussen de Zesdaagse en de Winterfeesten –die naam is op zich al een reden om te betogen- geen tijd om te manifesteren? Zou een blik op onze drie torens een mens milder stemmen dan het zicht op het grauwe zwarte land rond Charleroi? Het klinkt logisch, al doet het pijn om te merken dat wij Gentenaars onze ‘stoute muile’ kwijt zijn!

