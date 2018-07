De kijk van Kurt "Een beetje sleet op mijn FOMO" 18 juli 2018

02u46 0

Mijn zeventienjarige zoon stoof maandagavond de backstage van het Sint-Baafsplein binnen om de spelersvoorstelling van onze Buffalo's, waar ik een paar nummers mocht zingen, van dichtbij mee te maken. "Misschien tot straks", riep hij me toe toen hij me nog voor het einde van de show in een razende vaart voorbijliep, "ik ga met - ik kan me de meisjesnaam met de beste wil van de wereld niet meer herinneren - naar de Korenmarkt".





De blik in zijn ogen herkende ik van bij mezelf op die leeftijd. Die blik, die haast, heeft nu een hippe naam: 'Fear Of Missing Out'. Mijn ma zei destijds: "Nen hond mee nen hoed op en onze Kurt moet er noartoe". Ik zeg: "Mijne Noah heeft FOMO". Ik ben mijn FOMO nog lang niet kwijt, maar er zit wel wat sleet op. Een week voor de GF zoek ik met het programmaboekje en een balpen in de aanslag naar voorstellingen die ik zou kunnen meepikken tussen m'n eigen optredens door. De dag zelf, waar ik op papier twee of drie must-see's omcirkeld heb, vind je me meestal rustig genietend achter een Duvel en/of een kuip mosselen in een van mijn GF-oases. Ik hou niet echt van al te grote druktes - op het podium heb ik meer plaats dan ervoor, vandaar mijn beroepskeuze - dus slip ik er vaker tussenuit dan vooraf gepland. De middeleeuwse kelderbar Schampavie in de Hoogpoort, het lommerrijke terras van het pop-upmosselrestaurant aan het Pakhuis, de artiestenruimte van de Groentenmarkt, het zijn maar een paar van de heerlijke rustpunten op mijn feestenparcours. Ik geniet van het zicht op de voorbijrazende menigte, de FOMO in de ogen, onverzadigbaar op zoek naar de volgende kick. Vanavond loop ik hen achterna en dan vink ik het ene evenement na het andere af in mijn programmaboekje. Of misschien ook niet. Dat beslis ik dan wel op een rustig terrasje. Voor mij een Duvel en een 'poosje' mosselen alstublieft.