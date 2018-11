De Kijk van Kurt De M&M-coalitie Kurt Burgelman

09 november 2018

Afgelopen maandagochtend hoorde ik N-VA-kopstuk Siegfried Bracke op de radio zeggen dat Gent maar beter een groene burgemeester kon krijgen. Ik verslikte me in m’n cornflakes. Nog voor ik me zorgen kon maken over de geestelijke gezondheid van de Kamervoorzitter, legde hij uit dat er zo gematigder (lees ‘niet al te links’) zou bestuurd worden dan mocht er een blauwe burgervader komen. Alle logica ten spijt zou deze gedachtenkronkel kunnen kloppen. Hoe dan ook, op 1 januari gaat de huidige burgemeester met pensioen en we hebben er nog altijd het raden naar wie hem opvolgt, laat staan wie de schepenen worden. Het wordt voor de twee winnaars van de verkiezingen al een hele uitdaging om hun mijlenver uiteen liggende ideologieën te verzoenen en toch willen ze er elk nog een extra partij bij. Als geen van beiden water bij de wijn doet, krijgt Gent een blauw-groen-oranje-rood bestuur. Ik noem het de M&M-coalitie.

Ook onze gouverneur Jan Briers mocht per 1 november met pensioen en ook zijn opvolging heeft nogal wat voeten in de aarde. N-VA en Open VLD vechten daaromtrent een robbertje uit, CD&V houdt zich koest want die hebben de nieuwe directeur van de Nationale Bank mogen leveren. Hou Siegfried Bracke weg bij Radio1 of hij pleit voor een groene!

Onze democratie heeft steeds meer weg van een bak sterk afgeprijsde kleren tijdens de solden. Vervang het textiel door goed betaalde postjes en de graaiende madammen door politiekers en je bent helemaal mee.

Zou er ook maar één potentiële postjesbezetter bezig zijn met de vraag waarom de extreme linkse en rechtse partijen er fors op vooruitgaan en de mensen zich meer en meer afkeren van de politiek? Ik mag het hopen!

Nog één ding: binnenkort gaat ook bisschop Luc Van Looy met pensioen. Kunnen we dat a.u.b. stilhouden voor Siegfried Bracke?

