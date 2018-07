De kijk van Kurt GF-sapiens kruipt uit blik of put 17 juli 2018

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de avond voor de GF een blik wordt geopend. Anderen hebben het over een putdeksel dat wordt weggerold. Beide strekkingen zijn het erover eens dat er uit het blik of de put een gemuteerd mensenras tevoorschijn komt dat zich de rest van het jaar niet laat zien, de GF-sapiens. Deze soort gedijt enkel in de feestenzone, mijdt het daglicht en voedt zich met vette snacks en bier. Als een kameel die water zwelgt voor een lange tocht door de woestijn, slaat de GF-sapiens gerstenat op voor 355 feestenvrije dagen, zo lijkt het. Deze soort lalt laveloos tegen onbekenden, tooit zich zonder enige suïcidale gedachte met een strop en draagt T-shirts met Gentse zegswijzen. Naar het einde van de nacht toe verzamelt het hele ras zich aan de Vlasmarkt, de meest populaire drenkplaats. Waar de GF-sapiens zich vermenigvuldigt, weet ik niet, maar de fundamenten voor het paren worden in elk geval op en rond de Vlasmarkt gelegd.





Als na 10 dagen GF hun habitat wordt afgebroken, blijft deze merkwaardige soort nog een paar ochtendlijke uren ronddolen rond Sint-Jacobs om weer voor een jaar in het blik of de put te verdwijnen. Of de GF-sapiens gevaarlijk is, vraagt u? Helemaal niet! Waar WK-overwinningen in Frankrijk en gewonnen wedstrijden van het Marokkaanse nationale team in Brussel leiden tot brandende auto's, gewonden en ingeslagen winkelruiten, houdt de GF-sapiens zijn manieren. Anderhalf miljoen exemplaren amuseren zich 10 dagen zonder noemenswaardige incidenten! Ik ben er fier op een GF-sapiens te zijn! Ik duik straks weer de Feesten in en tref jullie tegen het krieken van de dag aan de Vlasmarkt! Nog iets meer dan de helft, en dan weer ons blik of onze put in!