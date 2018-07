De Kijk van Kurt Gentse Feesten | TAART VAN DE DAG 13 juli 2018

Tijdens de Gentse Feesten zal Kurt Burgelman elke dag zijn licht laten schijnen over de Feesten, over Gent, en over het leven. Kurt is bekend als zanger van BiezeBaaze, maar ook als Gentenaar met een grote muil, en als Buffalo met een mening.





Hij vindt zichzelf ook de meest onweerstaanbare man van Gent en omstreken, al kan dat ook liggen aan de droogte van de voorbije weken. Geef hem dus gerust een pintje als je hem tegenkomt op de Gentse Feesten, voor of na één van zijn optredens.





Wat hij daarvan vindt, lees je de dag nadien misschien in HLN. Het is de eerste keer dat Kurt een column schrijft voor onze krant. Als hij zijn manieren houdt, mag hij blijven. (VDS)