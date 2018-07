De kijk van Kurt "Duim omhoog voor de Gentse flikken" 23 juli 2018

Tijdens mijn optreden op de Groentenmarkt vroeg ik het publiek om een applaus voor de inzet van onze Gentse Flikken tijdens de Feesten. De twee aanwezige agenten wisten niet wat hen overkwam en reageerden verrast met een verlegen knikje en een duim richting menigte. Die mensen zijn er helaas aan gewend geraakt dat ze enkel op sociale media verschijnen als hun combi verkeerd geparkeerd staat of ze ergens staan te flitsen. Als ze moedwillig aangereden worden en ze zouden durven wegspringen en zich verdedigen, dan riskeren ze een celstraf. Toffe job anno 2018. We vinden het maar evident dat een evenement waar anderhalf miljoen bezoekers op afkomen betrekkelijk veilig verloopt.





Er werd een artieste bewerkt met een Duvelglas, er is een lijk gevonden in het Citadelpark en een criminele bende zet kinderen in om massaal bekers te stelen voor het statiegeld. Dan hebben we het nog niet over calamiteiten die worden vermeden, of gaan we ervanuit dat er nog geen enkele extremist op het idee gekomen is om dood en verderf te zaaien op Europa's grootste volksfeest?





We zouden ons blauw op straat wat vaker een duim omhoog mogen geven. Eens vriendelijk knikken, of een pintje trakteren op de Feesten. Al zal dat wel niet mogen van de burgemeester. Ik ga voor de eerste keer sinds lang eens het goede voorbeeld geven: merci menier en madam den azjent!