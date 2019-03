De ‘keerzijde’ van fietsstad Gent: steeds meer fietsers botsen onzacht met... elkaar Sabine Van Damme

20 maart 2019

18u39 0 Gent Er wordt in Gent steeds meer gefietst, maar dat heeft ook een keerzijde. Steeds meer fietsers knallen onzacht tegen elkaar. In 2018 waren liefst 72 fiets-fietsongevallen zwaar genoeg om aangegeven te worden bij de politie. 94 fietsers vielen ook zo hard zonder aanrijding dat er politie bij te pas kwam.

Op 17 mei 2018 telde het Gents Milieufront 12.462 fietsers tijdens de ochtendspits in Gent, van 7 tot 9 uur. Dat waren er 10% meer dan op een vergelijkbare dag in 2017, en zelfs 37% meer dan in 2014. Ook het stadsbestuur zegt dat het fietsgebruik sinds het invoeren van het circulatieplan opvallend gestegen is. Er wordt zelfs gewag gemaakt van een stijging met 25%. Vooral op de gekende fietsassen Visserij en Coupure is het soms razend druk. Op de Visserij passeren - volgens de telpaal daar – ruim een miljoen fietsers per jaar, de Coupure nadert de 2 miljoen.

En al die drukte heeft gevolgen. Er wordt meer dan ooit gebotst en gevallen. In 2018 raakten liefst 750 fietsers betrokken in een ongeval waar de politie werd bijgeroepen. Dat gaat dus al om zware ongevallen met gewonden, of hinder op belangrijke kruispunten. “Het aantal fietsongevallen dat niet wordt aangegeven bij de politie zal een veelvoud zijn van dat cijfer”, zegt korpschef Filip Rasschaert, “aangezien bij de meeste fietsongevallen, zeker tussen fietsers onderling, geen politie wordt opgeroepen. Dat is hetzelfde als auto-ongevallen met enkel blikschade. Daar vul je het Europees aanrijdingsformulier in, en er komt geen politie aan te pas. Ook die ongevallen zitten dus niet in onze statistieken.”

Fiets - fiets

Het gros van de zwaardere ongevallen met fietsers zijn er nog steeds tussen een fiets en een auto. De politie noteerde er in 2018 liefst 461. Nog eens 19 fietsers botsten met een bus of een vrachtwagen, en 53 met een bestelwagen. Maar wat vooral opvalt, is dat fietsers geregeld tegen elkaar knallen. De politie noteerde 72 zo’n ongevallen in 2018, goed voor 144 fietsers dus. En met de grote fietsdrukte is dat ook logisch. Bij hoeveel van die ongevallen snelle(re) elektrische fietsen betrokken waren, werd niet genoteerd. Maar het is ook logisch dat snellere fietsers, die minder snel kunnen stoppen, meer bij ongevallen betrokken raken.

Gemeenteraadslid Sven Taeldeman kan erover mee spreken. Hij loopt rond met een ingepakte linkerschouder met een spierscheur, na een val met zijn elektrische fiets. “Ik reed in het donker naar huis en kruiste een andere, onverlichte fietser. Ik heb keihard geremd om hem te ontwijken, maar ben daardoor op het natte wegdek onderuit gegaan. Twee jaar geleden overkwam mij overigens al een gelijkaardig ongeval met de fiets.”

Nog opvallend: de politie noteerde ook 94 solo-ongevallen met fietsers. Dat zijn dus fietsers die zwaar ten val komen zonder aanrijding. De tramsporen spelen daar een lelijke rol in.