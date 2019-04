De Gucht in de clinch met fiscus voor 40.000 euro Wouter Spillebeen

05 april 2019

12u15 16 Gent Karel De Gucht en zijn vrouw Mirielle Schreurs hebben in 2010 volgens de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) ten onrechte verliezen van hun Italiaanse wijngaard ingegeven in hun personenbelastingen. Dat pleitten ze vandaag voor de Gentse rechtbank, die zich al voor de tweede keer in minder dan een tijd moet buigen over een dossier rond de Toscaanse villa.

Voormalig Europees commissaris voor Handel en voormalig Open VLD-voorzitter Karel De Gucht en zijn vrouw Mireille Schreurs bezitten sinds 2002 een domein in het Italiaanse Toscane waar ze druiven kweken en jaarlijks tot zo’n 30.000 flessen wijn verwerken. Het wijnbouwbedrijf is volgens een bedrijfsrevisor 2.265.000 euro waard, en niet vijf miljoen zoals eerder beweerd werd, zegt de advocaat van De Gucht en Schreurs, die zelf niet aanwezg waren.

In 2009 draaide het wijnbouwbedrijf een verlies van 40.981 euro en dat verlies gaven De Gucht en Schreurs in als aftrekbaar bij hun personenbelasting. Volgens De Gucht en Schreurs is dat perfect wettig omdat het wijnbouwbedrijf voor hen een landbouwvennootschap en dus een economische activiteit is. Dat stelt de fiscus in vraag. “Jaar na jaar is het bedrijf verlieslatend”, argumenteert de advocaat die de fiscus vertegenwoordigt. “We vragen om aan te tonen waar dat verlies vandaan komt en om effectieve plannen voor te leggen om winst te maken. We stellen vast dat er voor dat jaar geen aanwijzingen zijn dat ze niet op hobbyniveau bezig zijn. Alleen het feit dat er een vennootschapsvorm aan het domein vasthangt, is niet voldoende.”

Onwettige vragen

Als de rechter ook oordeelt dat de wijnbouw niet meer is dan een hobby voor De Gucht en Schreurs, dan is het inbrengen van het verlies in de personenbelasting onwettig. De advocaat van de beklaagden legde dan ook met handen en voeten uit dat het bedrijfje verschillende verschillende personeelsleden tewerkstelt, waaronder een oenoloog en een landbouwingenieur. Jaarlijks betaalt het bedrijf zo’n 50.000 euro aan salarissen uit.

Bovendien verliep het onderzoek naar de financiën van De Gucht en Schreurs volgens hun advocaat niet volgens het boekje. “De vraag van de BBI aan de Italiaanse bank om de rekeningen te bekijken, was onwettig”, klonk het. “Het bankgeheim verbood toen dat de BBI inzicht vraagt bij onderzoeken rond personenbelasting. Ze zijn aan het vissen.”

In februari kregen De Gucht en Schreurs al gelijk van de rechter in een andere rechtszaak rond hetzelfde domen in Toscane. De rechtbank vernietigde toen een bijkomende belastingaanslag van 976.282,71 euro, omdat die gestoeld was op onrechtmatige vragen van de fiscus. De verdediging hoopt nu op een gelijkaardig besluit. Op 3 mei spreekt de rechter een vonnis uit.