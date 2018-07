De Graslei is een prachtgevel rijker 02 juli 2018

De gevel van het bekende Huis van de Vrije Schippers op de Gentse Graslei is eindelijk af. "Een huis voor onze burgers op de Graslei, de schoonste plek van België", zegt havenschepen Mathias De Clercq (Open Vld) met een knipoog. Met een druk op de knop werd de gerenoveerde gevel gisteren ontbloot, onder groot applaus.





Het pand wordt ingericht als Havenhuis North Sea Port om er gasten te ontvangen en de haven te promoten.





"De cirkel is rond, met dit gebouw komt de haven terug thuis waar het allemaal begonnen is", zegt Mark Andries, kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De Vlaamse overheid betaalde één derde van de restauratiekosten. "We kunnen tevreden zijn, na een lange restauratie mag het resultaat er zeker zijn", zegt architect Wouter Callebaut. (DJG)