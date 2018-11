De Gouden Pluim gered, maar weg van Vrijdagmarkt Sabine Van Damme

28 november 2018

11u35 0 Gent De speciaalzaak voor teken- en knutselmateriaal De Gouden Pluim is gered. Na een noodkreet eind augustus. Annelies D’Hollander zocht én vond een zakenpartner, maar die zit in Nevele en wil De Gouden Pluim naar daar verhuizen. De zaak blijft dus bestaan, maar verdwijnt na meer dan 100 jaar uit Gent.

De Gouden Pluim zit al meer dan 100 jaar op de Vrijdagmarkt, en was een echte familiezaak. De grootouders en ouders van Annelies runden de zaak, en nu doet ze het zelf. Haar babydochtertje ligt in hetzelfde parkje in dezelfde hoek van de winkel als waar ze zelf ooit lag. Maar toen de vader van Annelies een ongeval kreeg en hersenschade opliep, kon hij nooit meer voltijds in de winkel werken. Alleen ziet ze zich geen baas over de speciaalzaak. Dus overwoog ze eind dit jaar te sluiten, tenzij ze een zakenpartner vond.

Die is er nu. De zaakvoerder van Colpaert-Van Leemputten, een speciaalzaak voor klei, glazuren en ander materiaal voor beeldhouwen en pottenbakken, ziet wel brood in De Gouden Pluim. Beide assortimenten vullen elkaar ook perfect aan. Alleen, Colpaert-Van Leemputten zit in Ter Mote, een industriepark in Nevele, en wil De Gouden Pluim ook naar daar verhuizen. Annelies zal dus dezelfde stoffen, schilder- en tekenmaterialen verkopen als vandaag, maar niet meer in Gent. De zaak is gered en verhuist naar een locatie met parkeerplaats voor de deur, maar Gent verliest dus opnieuw een icoon en een huis van vertrouwen.

De Gouden Pluim op de Vrijdagmarkt houdt nu nog uitverkoop tot 15 december, daarna verdwijnt de zaak. Annelies D’Hollander hoopt het gigantische pand – de achterbouw mondt uit in de Waaistraat 4 – te kunnen verhuren aan twee andere zaken.