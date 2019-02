De goedkoopste adviesraad, met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar: Senior Consultants blazen dit jaar 15 kaarsjes uit



Gepensioneerden geven ervaring door aan starters en KMO’s Sabine Van Damme

13 februari 2019

11u32 0 Gent Al 15 jaar bestaat de groep ‘Senior Consultants’: gepensioneerden die nog actief betrokken willen blijven bij de samenleving, en dus hun jarenlange beroepservaring ter beschikking stellen van starters, KMO’s en tegenwoordig zelfs studenten. En dat voor quasi geen geld. “Advies geven is voor ons een middel om zelf actief te blijven”, klinkt het.

15 jaar geleden startte Luc Van Heyste Senior Consultants op. Er bestaan gelijkaardige verenigingen in het land, maar Senior Consultants kiest voor een eigen aanpak. De groep is vooral actief in Oost-Vlaanderen, maar ook in West-Vlaanderen en Antwerpen. “We hebben momenteel 19 leden”, vertelt Van Heyste. “Dat zijn allemaal gepensioneerde mensen uit het bedrijfsleven, die wel nog actief zijn. Eigenlijk mogen daar best nog wat leden bijkomen. Onze gemiddelde leeftijd ligt op 73 jaar, omdat mensen steeds later met pensioen gaan. Onze ouderdomsdekens zijn 81. En we hebben nog maar één dame in onze club. Ook dat mag veranderen.”

“Wat wij doen, is advies geven aan starters, jonge bedrijven en KMO’s die daarom vragen. Dikwijls zitten zij met vragen, maar hebben ze niet de middelen om daar dure professionele hulp voor in te schakelen. Daarom zijn wij er, elk in ons eigen vakgebied. Wij kunnen hen begeleiden waar dat nodig is. Het is niet onze bedoeling om opdrachten af te pakken van grote consultants, of bijvoorbeeld zelf de boekhouding van die starters te gaan doen. We kunnen met hen hun boekhouding bekijken en tips geven waar het beter kan, waar ze bijvoorbeeld beter kunnen besparen. Hun eigen boekhouder heeft het meestal vooral over de cijfers, wij over het verhaal achter de cijfers.”

Hoe het beter kan

In 15 jaar tijd hebben de Senior Consultants al 246 opdrachten vervuld, in verschillende disciplines. “Zo hadden we bijvoorbeeld iemand in Drongen met een pralinezaak die wilde exporteren naar Frankrijk, maar geen idee had hoe hij dat moest aanpakken. We hebben samen met hem gebrainstormd, over hoe hij dat het beste zou aanpakken. Dat is dan voer voor onze marketing-experten. Soms kijken we ook naar het financiële. Als blijkt dat het rendement van een bedrijf te laag is, komen dikwijls andere problemen naar boven. Dan kijken we hoe de vaste kosten evolueren, wat de marge is, kortom: hoe het beter kan. En soms moeten we ook gewoon zeggen dat wij van Senior Consultants niet de geschikte expertise in huis hebben, en dus niet kunnen helpen. We zouden bijvoorbeeld best wel een gepensioneerde met een juridische achtergrond kunnen gebruiken.

De leden van Senior Consultants doen hun opdrachten niet gratis, maar wel zo goed als. Voor starters, vragen we maar 25 euro per uur plus BTW, voor KMO’s vragen we 30 euro per uur en daarbij komen nog de verplaatsingskosten, Maar daarvoor gaan we wel met twee mensen ter plaatse. Voor het kennismakingsgesprek rekenen we zelfs niks aan. Met dat geld financieren wij onze werking, we boeken zelf geen winst. Dat is niet onze bedoeling. Onze kennis doorgeven is voor ons niet het doel, maar wel een middel om betrokken te blijven bij de samenleving, om actief te blijven. Wij komen twee keer per maand samen, op donderdag, en organiseren soms ook bedrijfsbezoeken, of nodigen boeiende sprekers uit. Zo blijven we netwerken én blijven we zelf ook bijleren.”

Sinds vorig jaar begeleiden de Senior Consultants ook enkele studenten van de Kulak, op vraag van de prof. Het gaat om studenten handelsingenieur en toegepaste economische wetenschappen, die een eindwerk moeten maken. Wij bekijken dat vooraf met de kritische blik van mensen uit de praktijk, en zorgen ervoor dat ook hun presentatie in orde is. Wij fungeren dan vooral als klankbord voor die jongeren.

Wie vragen heeft of zich wil aansluiten bij de Senior Consultants, vindt alle info op hun website: www.senior-consultants.be.