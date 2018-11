De Gentse superflitspaal al 3 jaar actief: 86.517 chauffeurs geflitst Investering van 180.000 euro heeft al meer dan vier miljoen opgebracht Jeffrey Dujardin

06 november 2018

18u09 0 Gent De Gentse superflitspaal is al drie jaar te zien in het straatbeeld en dat heeft gevolgen. Al meer dan 86.000 chauffeurs werden geflitst. Maar doordat de Lidar een bekend fenomeen is, daalt het aantal gevatte chauffeurs. Met een minimumboete van 50 euro heeft het toestel al meer dan 4 miljoen euro opgebracht, voor een investering van 180.000 euro.

De politie wou met de speciale camera, die laser gebruikt in plaats van radar, efficiënter snelheidsovertredingen controleren. De superflitspaal, door de lokale politie “Sammeke” genoemd, kan makkelijk gebruikt worden in nauwe straten waar andere flitscamera’s gehinderd worden door reflecties van metaal afkomstig van trams of geparkeerde wagens. Daarnaast wordt de Lidar ook ingezet in de aanpak van verkeersoverlast of als extra sensibilisering aan scholen of ongevalsgevoelige locaties.

24.000 uur werk

De politie kondigt de locatie van het toestel wekelijks aan op Facebook en Twitter, om “overdreven snelheid ook preventief aan te pakken”. In de zone 30 wordt vanaf 37 kilometer per uur een proces-verbaal opgemaakt en van wie er sneller rijdt dan 67 kilometer per uur, kan het rijbewijs tijdelijk ingetrokken worden.

Sinds oktober 2015 heeft de Lidar al meer dan 24.000 uur gewerkt waarbij hij meer dan 3 miljoen voertuigen controleerde. Het voorbije jaar werden er zo 18.484 bestuurders gevat. In totaal zijn er al 86.517 automobilisten geflitst met de superflitspaal, onder hen 75.000 in de zone 30. Dit komt neer op een overtredingspercentage van zo’n 2,8 procent.