De fietsteller die geen fietsen meer telt Schepen Watteeuw: “De teller wordt vervangen en komt op een nieuwe plaats” Sam Ooghe

02 april 2019

14u52 9 Gent Ooit zoveel te doen, vandaag werkloos: de fietsteller op Coupure Links. Nu de baan een fietsstraat geworden is, en fietsers niet meer op het pad tussen het water en de bomen mogen rijden, is de teller nutteloos geworden.

Alhoewel, nutteloos? De teller registreert nog steeds het aantal fietsers die op het 'nieuwe’ voetpad rijden en dus in overtreding zijn. Elke dag nog meer dan tweehonderd, zo lezen we af. Toch zal de stad de teller binnenkort weghalen. “De oude teller wordt vervangen door een nieuw exemplaar", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Die komt op een nieuwe plek in Gent. Eén waar wel fietsers passeren, voor alle duidelijkheid.”