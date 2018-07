De Feesten voor jong... en minder jong Gentse Feesten | WAAR NAARTOE MET DE ALLERKLEINSTE OF ALS JE EEN JAARTJE OUDER BENT ERIK DE TROYER

06 juli 2018

02u27 0 Gent De Gentse Feesten zijn er voor alle leeftijden. De voorbije jaren gaat steeds meer aandacht naar voorstellingen en evenementen voor de allerkleinsten. Van springkastelen tot poppentheater. Maar ook wie al een jaartje meer op de teller heeft, kan zijn gading vinden. Een overzicht van de Feesten voor 1- tot 101-jarigen.

Voor jong...

Kinderpicknick





Op het luisterplein is er elke dag van de Gentse Feesten een kinderpicknick tussen 12 en 14 uur. Met lekkere bio-boterhammen, een stuk fruit, yoghurt en een gebakje. De brooddoos krijg je nadien gewoon mee naar huis. Om 13 uur start er elke dag een theatervoorstelling op maat van kinderen.





Jeugdcircusfestival





De Circusplaneet kocht drie jaar geleden de kerk van Malem. Van 15 tot 18 juli komen de jongeren in het Baudelohof tonen welke circuskunstjes ze er geleerd hebben, telkens vanaf 15 uur.





Dansinitiaties





In Baudelo worden elke namiddag dansinitiaties gegeven. Daarvan zijn er heel wat op maat van kinderen. Op zondag om 15 uur kunnen ze leren breakdancen, maandag komt musical aan de beurt, woensdag hiphop. Alle danslessen zijn gratis.





Zelf het podium op





Kinderen die dromen om ooit zelf op het podium van de Gentse Feesten te staan, kunnen meteen hun eerste podiumervaring op doen op de Korenmarkt. Onder andere Marjolein uit Belgium Got Talent deed er destijds haar eerste podiumervaring op. Inschrijven kan nog tot 10 juli. Kinderen moeten tussen 5 en 14 jaar oud zijn en deelnemen mag zowel solo als in groep. Gewoon supporteren voor het jong talent mag natuurlijk ook. Meer info op www.talgent.weebly.com.





Gentopia





Gentopia is een klassieker geworden voor de kinderen. Het Zuidpark wordt van 14 tot 22 juli ingepalmd door springkastelen en andere avontuurlijke uitdagingen. Er zijn ook elke dag shows voorzien op het toneelplein.





Kindervolksdans





Op zaterdag 21 juli komen de Kadullen uit Destelbergen volksdansen tonen. Meedoen kan ook. Vanaf 14 uur.





Theater voor kids





Uitbureau plant tijdens de Gentse Feesten heel wat theatervoorstellingen voor kinderen. Er zijn al voorstellingen voor kinderen vanaf 2 jaar. Meer info op www.uitbureau.be/kids. Op voorhand reserveren is wel een must want de kindervoorstellingen zijn vaak snel uitverkocht.





... En minder jong

Café Chantant





Café Chantant van Hubert Van Rietvelde en Jan Gorleer speelt van 14 tot 18 juli elke ochtend in feestzaal Sint-Godelieve in Wondelgem. Lees: geen files en gratis parking, en mogelijkheid tot ontbijt a volonté.





Café Chantant trekt voornamelijk een ouder publiek, maar jongeren zijn meer dan welkom om de Gentse klassiekers mee te brullen.





Het is ook nog eens gratis, vanaf 11 uur. www.feestzaal-sint-godelieve.be





Aperitief op het water





Varen met de bootjes is voor iedereen plezant, bij Rederij de Gentenaer hebben ze aanbod voor jong en oud, van aperitiefboten tot kindervertellingen op het water.





Pakske Klassiek





Een twijfelgeval: Pakske Klassiek van Die Verdammte Spielerei. De gekende mannen-in-marcelleke passen niet in een hokje, maar absurde humor komt wel in de buurt. Toch zijn ze klassiek geschoolde muzikanten die veel in hun mars hebben.





Dat tonen ze - gratis - in de kathedraal met hun 'Pakske Klassiek' op 15 juli en 22 juli om 13 uur, maar dan wel gewoon als zichzelf. Toch voor een eerder luisterend publiek.





Veerleplein





Het Veerleplein richt zich specifiek naar een ouder publiek, met schaduw, zitplaatsen, echte glazen en een eerder rustig programma.