De deur van 85.000 euro is aangekomen: Gentse Holy Food Market eindelijk in orde Sabine Van Damme

25 januari 2019

16u15 0 Gent Ze is er, de brandveilige sasdeur in The Holy Food Market. Omdat die deur ontbrak, werd de eethal aan de Ottogracht een week lang gesloten.

De deur heeft uiteraard geen 85.000 euro gekost, maar omdat die deur ontbrak, heeft uitbater Ladislas Leys wel 85.000 euro verlies geleden. Er moest onder meer een bedrijfsfeest voor 1.500 mensen worden afgezegd.

Leys wist al sinds mei dat zijn voordeur niet voldeed aan de brandvoorschriften, omdat die niet naar buiten open klapte. De brandweer wilde een veiligheidssas, met een correcte deur. Toen die er begin januari nog steeds niet was, greep de brandweer in. Met een negatief advies aan de burgemeester kon die laatste niet anders dan de zaak sluiten. Leys zei dat hij maanden had moeten wachten op advies van stedenbouw en monumentenzorg, en dat de levering van de bestelde deur daarna meermaals vertraging opliep. Met een tijdelijke nooddeur mocht de Holy Food Market vorige week dan toch weer open, en nu is de zaak dus eindelijk helemaal in orde.

