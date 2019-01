De Clercq: “Hoofddoeken achter loket blijven toegestaan” Erik De Troyer

04 januari 2019

17u36 0

Kersvers burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zegt dat er niet gemorreld zal worden aan de hoofddoekenregeling van de stad Gent. In Gent is het sinds 2013 toegestaan voor stadspersoneel om een hoofddoek of andere levensbeschouwelijke tekenen te dragen. Het Vlaams Belang wil dat op de volgende gemeenteraad in vraag stellen.

“Maar we zullen die regeling niet veranderen”, zegt De Clercq. “De voorbije jaren is gebleken dat die regeling voor geen enkel probleem zorgde. Het is geen issue. Vlaams Belang probeert er een spelletje van te maken maar dit is niet meer dan een symbooldiscussie. Wij willen als nieuw bestuur de échte problemen waar Gent mee kampt aanpakken en we gaan niet mee in dergelijke politieke spelletjes”, zegt hij.