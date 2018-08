Dankbare ex-patiënt bezorgt UZ looppiste 7 KILOMETER ZWEMMEN MET BEENPROTHESE OM GELD IN TE ZAMELEN ERIK DE TROYER

25 augustus 2018

02u32 0 Gent De patiënten van het UZ kunnen binnenkort lopen op een piste op de ziekenhuissite, met dank aan een ex-patiënt. Hendrik Deneckere (46) uit Oostende verloor in 2016 zijn linkerbeen. "De bijstand die ik van het personeel in het UZ kreeg was geweldig, ik moest iets terug doen", zegt hij. Vandaag zwemt Hendrik in de Damse Vaart om geld in te zamelen.

"In 1993 kreeg ik botkanker", legt Hendrik uit. "Ik werd opgenomen in het UZ Gent met hevige kniepijn. Het bleek geen gewone blessure te zijn. Ik kreeg chemotherapie en nadien en knieprothese. Toen die prothese in 2006 vervangen moest worden in een ander ziekenhuis liep ik een infectie op en daar heb ik tien jaar lang mee gesukkeld. Sporten ging niet meer. Ik liep voortdurend met een kruk. Zwemmen lukte nog omdat ik dan de pijn niet meer voelde."





In 2016 belandde Hendrik opnieuw in het UZ. Daar kwam men tot de vaststelling dat een amputatie onvermijdelijk was. "Ik ben er vakkundig geholpen en de afdeling revalidatie heeft mij op prachtige wijze bijgestaan. Ze hebben me door een zeer moeilijke periode in mijn leven geholpen. Daarom vond ik dat ik iets terug moest doen. Samen met mijn vriend Jeroen Stubbe zwom ik al vaker voor het goede doel. Nu zwemmen we samen 17 kilometer in de Damse Vaart om geld in te zamelen. Ik zeven kilometer en Jeroen tien."





Het doel was om 20.000 euro in te zamelen waarmee een looppiste aangelegd kan worden aan het revalidatiecentrum van het UZ.





Blades

"Maar we hebben dat bedrag nu al bereikt. Daarom willen we ook blades kopen voor het UZ. Dat zijn sportproteses zoals die van loper Oscar Pistorius. Het UZ kan die wel gebruiken van de fabrikant op aanvraag, maar dat is beperkt tot een paar weken. Dergelijke blades kosten bijzonder veel geld: 3.000 euro voor een exemplaar. Als je er ook nog een kniegewricht bijwil, kost dat al snel 7.000 euro. Voor het UZ is het belangrijk dat ze altijd beschikbaar zijn. Ze kunnen door meerdere patiënten gedeeld worden."





De looppiste zal enkel gebruikt kunnen worden door revaliderende patiënten. Zij zullen kunnen leren lopen met blades op de piste van 60 meter lang. Het UZ is bijzonder opgetogen met het initiatief. "Het is belangrijk om op de juiste ondergrond opnieuw te leren lopen. En met deze looppiste kan dat."





Wie het project wil steunen, kan tot eind september storten op BE42 0016 4482 4754 UZ Gent, met mededeling 'WR/LOC/841 gevolgd door de naam van de storter. Een fiscaal attest kan vanaf 40 euro. De zwemmer volgen kan op de facebookpagina 'Swim to run again'.