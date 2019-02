Daniël Termont krijgt ‘medaille van erkentelijkheid’



Sabine Van Damme

01 februari 2019

10u35 0 Gent Oud-burgemeester Daniël Termont heeft donderdagavond de medaille van erkentelijkheid van 2018 ontvangen van de Opperdekenij. Niemand kan dan ook ontkennen dat Termont in zijn jarenlange carrière veel heeft betekend voor de dekenijen.

Het was schepen Rudy Coddens die Termont de gepaste lof mocht toezwaaien in een laudatio. Opperdeken Geert Maes overhandigde dan de oud-burgemeester zijn medaille. Termont nam zelf ook het woord, en haalde herinneringen op aan de vorige opperdeken, Eli De Rijck, met wie hij goed bevriend was. “Wat zou hij staan blinken hebben mocht hij mij deze medaille hebben kunnen geven”, zei Termont. De Rijck overleed in april 2017.

Behalve Termont werden nog een aantal mensen in de bloemen gezet. Betty De Smet, Herbert De Dobbelaere en Guillame Huylebroeck kregen het ere-diploma voor 10 jaar sociale verdiensten. Er werd hulde gebracht aan Yolande De Bacquer, Etienne Flerick en Henri Meulenberg omdat ze zich al 25 jaar inzetten voor de dekenij Sint-Pietersstation.