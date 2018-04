Dan toch geen plezierbootjes op Schelde NU NOG MINISTER OVERTUIGEN OVERLOOPDIJK TE BOUWEN ERIK DE TROYER

07 april 2018

02u36 0 Gent Natuurpunt, GezwiNT en het Gents Milieufront hebben een belangrijke slag binnengehaald om van de Schelde tussen Melle en Gentbrugge een Gents Zwin te maken. Na lang onderhandelen heeft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) geoordeeld dat pleziervaart in het gebied geen optie meer is.

Al sinds 2012 strijden de drie actiegroepen tegen de plannen om een sluis te bouwen ter hoogte van Heusdenbrug. Die sluis zou een aantal gevolgen hebben voor de Schelde zoals ze er nu bij ligt. De getijdenwerking zou verdwijnen en het waterpeil zou opgetrokken worden. Daardoor zou pleziervaart er mogelijk worden. Maar het zou ook de voeding die de vele vogels in het gebied er uit de zandgrond halen, onbereikbaar maken. Volgens de actievoerders zou heel wat waardevolle natuur verloren kunnen gaan door die sluis. "De pleziervaart had het einde betekend voor de fauna en flora van dit gebied", klinkt het.





"Eigenlijk waren we het er allemaal over eens dat die sluis niet de beste oplossing was. Enkel Waterwegen & Zeekanaal (intussen omgedoopt tot De Vlaamse Waterweg, red.) kon niet op andere gedachten gebracht worden. Uiteindelijk lag de beslissing in handen van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Die heeft nu beslist dat hier geen pleziervaart hoeft te komen. Dat is een zeer belangrijke stap voor ons", zegt Wilfried Van Vaerenbergh van GezwiNT. "We verwachten dat dit jaar nog het milieueffecten-rapport wordt aangepast."





Getijden

Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden. "De eigenlijke plannen om een sluis te bouwen zijn nog niet opgeborgen. Wij willen nu de minister overtuigen dat er een betere oplossing is: een overloopdijk. Die maakt het mogelijk om bij hoog tij extra water toe te voegen en bij laag tij water te laten wegvloeien. Daardoor blijven de getijden behouden en blijft dit een gebied met slikken en schorren", legt Wilfried uit.





Baggeren

"Die overloopdijk zal er ook voor zorgen dat de Schelde niet verder dichtslibt", legt Marnix Aerssens van Natuurpunt uit. "Momenteel komt er elk jaar 20.000 kubieke meter slib bij in de Schelde. Dat betekent dat men eigenlijk om de vijf jaar baggerwerken zou moeten uitvoeren die handenvol geld kosten. Door die overloopdijk kan men dat beperken tot 146 of zelfs 70 ton, een fractie van het totaal. Bovendien is zo'n overloopdijk goedkoper dan een sluis. We hebben dus goede argumenten om mee aan tafel te zitten voor verdere onderhandeling", klinkt het.





"We hopen dat er nu snel vooruitgang wordt geboekt. Hoe sneller we hierover kunnen praten hoe liever", klinkt het bij GezwiNT.