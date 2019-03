Dan toch geen GAS-boete voor Facebook-grap Sabine Van Damme

24 maart 2019

16u10 7 Gent De organisator van ‘Raven met Mathias in de Kompass Klub’ zou nu toch geen GAS-boete van 350 euro krijgen. Dat laat het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq weten, en wordt bevestigd door politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Het gaat om een miscommunicatie.”

‘Raven met Mathias in de Kompass Klub’ was duidelijk een ludiek evenement, dat gelanceerd werd op Facebook als protest tegen de sluiting van de populaire club. De burgemeester sloot de keet voor 4 maanden omwille van herhaalde druggerelateerde incidenten. Het ongeloof bij heel wat feestbeesten én andere Gentenaars was groot en het protest dan ook massaal. Het evenement op Facebook kaderde in dat protest.

Maar de organisator ervan kreeg van de politie te horen dat hij het evenement officieel moest annuleren én een GAS-boete van 350 euro mocht verwachten. Dat deelde hij zelf op Facebook, waarop het protest opnieuw groot was, uiteraard. Maar dat van die GAS-boete klopt niet, zo blijkt nu. Burgemeester De Clercq meldt op Twitter: “Noch GAS-boete noch pv opgesteld voor ludiek event rond Kompass. Info klopt niet. Burgemeester is ten andere niet bevoegd om GAS-boetes op te leggen.”

Politiewoordvoerder Matto Langeraert bevestigt dat. “Het gaat om een miscommunicatie binnen de politie”, stelt hij. “Er is foutieve info verspreid. Er is dus géén GAS-boete en ook géén pv uitgeschreven voor de organisator van het Facebookevenement.”