Dan toch geen 18 nieuwe trams ANDERHALF JAAR NA BELOFTE STEEKT DE LIJN BESTELLING IN KOELKAST Erik De Troyer

11 april 2019

09u16 0 Gent Het ziet ernaar uit dat Gent geen 18 nieuwe trams van Spaanse makelij krijgt zoals anderhalf jaar geleden werd beloofd. Volgens De Lijn zijn er momenteel wel 71 trams in bestelling, maar die gaan allemaal naar de Kust en Antwerpen. "Gent is met de Albatrostrams toch al rijkelijk bedeeld", klinkt het bij De Lijn.

In juli van 2017 maakte De Lijn bekend dat er 146 trams besteld zouden worden bij de Spaanse treinbouwer CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, red). Dat kon pas na een uitspraak door de Raad van State omdat de Belgische producent Bombardier beroep had aangetekend tegen de gunning. Van de bestelling zouden er 66 naar Antwerpen gaan, 18 naar Gent en de overige trams dienden als vervanging van de versleten kusttrams. Die nieuwe lagevloertrams zijn 31,4 meter lang, wat even lang is als een klassieke hermelijntram en de korte versie van de albatrostram. Ze bieden plaats aan ongeveer 180 reizigers.

De Lijn bevestigt dat er al bestellingen gebeurd zijn. "We zijn begonnen met een eerste batch van 48 trams. Die zullen eind dit jaar of begin volgend jaar rijden ter vervanging van de kusttram. Die trams worden momenteel gefabriceerd. Voor Antwerpen hebben we in maart nog eens 23 stuks besteld. In principe biedt het akkoord met CAF ruimte voor in totaal 146 trams, maar we hoeven die niet allemaal af te nemen. Er zijn voorlopig dan ook geen plannen meer om nog meer trams bij te bestellen. Voor Gent zullen er enkel nieuwe trams bijkomen wanneer het netwerk herschikt wordt of wanneer we ons netwerk uitbreiden. We houden ook in de gaten hoe de technologie van de trams evolueert", klinkt het bij De Lijn.

Tramlijnen doortrekken

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) ziet geen grote problemen opduiken door de plotse beslissing van De Lijn. "In Gent zijn gelukkig alle oude PCC-trams al vervangen. De oudste trams die in Gent rondrijden zijn hermelijntrams van zo'n 15 jaar oud. Die kunnen 35 tot 40 jaar mee, dus we kunnen nog wel verder", aldus schepen Watteeuw.

"Maar we zijn de voorbije 10 à 20 jaar natuurlijk zwaar onderbedeeld qua nieuwe traminfrastructuur. We hebben nauwelijks tramlijnen bijgekregen, dus dan is het ook niet verwonderlijk dan we voldoende trams hebben. Als we tramlijn 4 doortrekken tot Merelbeke en tramlijn 7 tussen Gent Sint-Pieters en Gent-Dampoort kunnen realiseren, dan zullen we die extra trams echt wel kunnen gebruiken."