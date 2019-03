Dan toch een parkeerkaart voor aannemers? Erik De Troyer

26 maart 2019

21u21 4 Gent Het ziet er naar uit dat er alsnog een parkeerkaart komt voor aannemers. Het stadsbestuur heeft zich geëngageerd om de juridische hindernissen weg te werken.

Sandra Van Renterghem (N-VA) probeerde al voor de vierde keer de parkeerregeling voor aannemers door de gemeenteraad te krijgen. Het was een belofte van de stad na de evaluatie van het circulatieplan meer dan een jaar geleden, maar er bewoon al die tijd maar weinig. Vandaag hebben heel wat centrumbewoners het moeilijk om pakweg een loodgieter of schrijnwerker te vinden. Die staan namelijk niet te springen om een werk uit te voeren zonder dat er parkeerplaats in de buurt is. Vandaag moeten ze op een officiële parkeerplaats parkeren vaak ver van de werf. In een ondergrondse parking parkeren is evenmin een optie aangezien de meeste kleine vrachtwagens te hoog zijn.

“We zijn steeds voorstander geweest van een dergelijke aannemerskaart”, zegt aldus schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Er is geen enkele andere stad waar zo’n kaart bestaat. Dat heeft te maken met juridische hindernissen. Zo kunnen we geen dubbele bestemming geven aan voorbehouden bewonersplaatsen. Dat moet eerst opgelost worden in het parlement maar dat moet mogelijk zijn.”

Het voorstel van N-VA werd unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad. “Ik hoop dat we eind dit jaar de eerste interventiekaart kunnen uitreiken”, aldus Van Renterghem.