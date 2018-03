Dampoort tien dagen lang te mijden HELE PAASVAKANTIE LANG HINDER DOOR AANPASSINGSWERKEN ERIK DE TROYER

23 maart 2018

02u49 0 Gent De Dampoort zal heel de paasvakantie lang onder handen genomen worden voor asfalterings- en aanpassingswerken. Het verkeer aan Dok-Zuid zal over één rijstrook moeten of omgeleid worden over de Muide. De Dampoort gaat één dag volledig dicht.

Dok-Zuid is dé plek op de stadsring waar automobilisten het meest zuchten. Vroeger stonden er al vaak files en sinds de invoering van het circulatieplan zijn die nog een stuk langer geworden. Tijdens de paasvakantie zal er nog wat meer gezucht worden, want dan krijgt heel het stuk van de Muidelaan tot Dok-Zuid een nieuwe asfaltlaag. De werken starten op woensdag 4 april en duren tot 13 april, het einde van de paasvakantie.





Omleiding

"Het autoverkeer richting Dampoort zal er over één rijvak moeten. De automobilisten houden dus best rekening met sterke hinder", legt Irène van der Craats van het agentschap Wegen en Verkeer uit. Het autoverkeer richting Muidelaan wordt zelfs volledig geknipt. Automobilisten moeten omrijden via de Afrikalaan en de Muide, waar traditioneel ook al heel wat files staan.





Ook de Dampoortrotonde zelf krijgt een nieuwe asfaltlaag. Voor die werken wordt de rotonde voor alle verkeer afgesloten van 8 april om 4 uur tot 9 april om 6 uur 's ochtends. Wie dan de Dampoort kan vermijden, kan dat maar beter doen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil zowel op de E40, de E17 als de N70 omleidingsborden plaatsen om chauffeurs in een grote boog rond de Dampoort te laten rijden. Er is tijdens die 26 uur een omleiding voorzien via de Jan Delvinlaan, de Gentbruggestraat, de Dendermondsesteenweg, de Afrikalaan en de Muide.





Twee nieuwe lichten

Tijdens de asfaltwerken op de rotonde zullen ook twee extra verkeerslichten geplaatst worden. Die moeten er voor zorgen dat het verkeer op de rotonde dat Dok-Zuid kruist even gestremd wordt. Daardoor zou Dok-Zuid na de werken minder file moeten hebben.





In de nacht van 9 op 10 april worden ook nog twee brugdekvoegen vervangen. Dan kan het verkeer slechts over één rijstrook langs de werf. Het agentschap Wegen en Verkeer koos de paasvakantie omdat er op dat moment minder automobilisten in Gent rijden. Slecht weer kan de deadline wel nog doen verschuiven.





Ook voor fietsers zijn er omleidingen voorzien.





Van Dok-Noord richting Dampoort mag langs de werf gereden worden. Wie naar het oorden wil fietsen moet dat doen via onder andere de Ham en de Sint-Salvatorstraat. Tijdens het afsluiten van de Dampoort kunnen fietsers wél nog langs de werf rijden.