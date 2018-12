Dakloze vindt tijdelijk onderdak in Poezenboot, maar wordt drie weken later levenloos teruggevonden in het water Jeroen Desmecht en Sabine Van Damme

14 december 2018

12u10 1 Gent In het Verbindingskanaal aan de Gasmeterlaan is vrijdagmiddag het levenloze lichaam van de 36-jarig J.d.K. uit het water gehaald. De man verbleef al een drietal weken bij Mieke Schuddinck, de eigenares van de Poezenboot. Daar hielp hij met de verzorging van de dieren. “Hij was zo’n lieve man. Altijd vriendelijk en behulpzaam.”

De hulpdiensten begonnen vrijdagvoormiddag aan een zoekactie op het water. Iets voor 12.00 uur werd het levenloze lichaam van de man aangetroffen onder de woonboot. De omstandigheden van het overlijden worden nog onderzocht. Waarschijnlijk gaat het om zelfdoding.

Over het exacte aantal daklozen in Gent zijn geen officiële cijfers. Naar schatting zou het om een een kleine 800 personen gaan. Mieke Schuddinck (65), bekend van de Poezenboot in Gent, besloot drie weken geleden om één van hen in huis te nemen. “Ik heb J.d.K. leren kennen via een vriendin. Ze had hem al een paar keer opgemerkt op de hondenweide met z’n pitbull. J.d.K. leefde samen met zijn hond al een tijdje op straat. Hij kon terecht in een opvanghuis, maar dan moest hij zijn huisdier afstaan”, weet Mieke. “Dat kreeg hij niet over zijn hart: ‘s nachts sliep hij dan maar onder een dekentje met zijn hond. Een dag na onze ontmoeting heb ik besloten om hem in huis te nemen.”

De Poezenboot is een opvangcentrum voor verwaarloosde katten en honden. J.d.K. hielp tijdens zijn verblijf met de verzorging van de dieren. “Ik heb vroeger al daklozen opgevangen, en dat liep niet altijd van een leien dakje”, zegt Mieke. “Met hem heb ik nooit problemen gehad: hij was altijd enorm vriendelijk en behulpzaam. Echt een meerwaarde voor de Poezenboot.”

Woensdagochtend verliet J.d.K. rond 9 uur de Poezenboot, naar eigen zeggen om documenten op te halen bij het OCMW. Toen hij ‘s avonds niet kwam opdagen, besloot Mieke om de politie in te lichten. “De politie heeft eerst heel de buurt uitgekamd. Daarna zijn ze nog langs geweest voor een huiszoeking. Ik begrijp er niets van: woensdag kreeg hij normaal de sleutels voor z’n nieuw appartement. Hij ging terug op z’n eigen benen kunnen staan.”

De hond van de man wordt voorlopig opgevangen op de Poezenboot.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.