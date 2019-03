Dakloze man riskeert jaar cel en 800 euro boete na winkel- en fietsdiefstal: “Hij had een mes op zak” JDG

14 maart 2019

14u20 0 Gent Een dakloze Gentenaar riskeert voor de correctionele rechtbank in Gent een celstraf van één jaar en een boete van 800 euro. Volgens het parket werd de man betrapt toen hij een muts en enkele wanten stal uit een Wibra-vestiging in Gent. Een winkelmedewerker liep bij een schermutseling een snijwonde op omdat de beklaagde een mes in zijn handen had.

De man werd de voorbije negen jaar al vier keer veroordeeld voor soortgelijke feiten. Donderdag stond hij - behalve voor de diefstal met geweld in de Wibra - ook terecht voor fietsdiefstal, maar die feiten worden door de verdediging ontkend. “Er is geen bewijs van dat mijn cliënt die fiets heeft gestolen. Er is een foto voorgelegd waarop hij aan een fiets aan het prutsen is, maar die is van hem.”

“Maar wat doet uw cliënt daar, hij woont daar toch niet?”, stelt de rechter. “Hij was op bezoek bij vrienden, dat bewijst niets”, reageert de advocate.

De advocate betwist ook dat de man met geweld de wanten en de muts stal. “Mijn cliënt had geen mes bij zich. Wél sloeg een omstander hem met een fietsslot, maar zelf gebruikte hij geen geweld.”

Voor uitstel komt de man alvast niet meer in aanmerking. De verdediging vraagt om rekening te houden met de kwetsbare situatie van de man, en pleit voor een werkstraf. Vonnis op 11 april.