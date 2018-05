Dag na ontmoeting in Citadelpark samen Carrefour overvallen 19 mei 2018

Drie mannen die elkaar hebben ontmoet in het Citadelpark hebben daags nadien een Carrefour in Oudenaarde overvallen. Eén van hen heeft zich gisteren moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. In december 2017 ontmoette Ronsenaar S.B. (19) in het Citadelpark twee anderen en ze besloten de volgende dag samen een Carrefour in Oudenaarde te overvallen. Gewapend met een pistool glipten ze binnen en dwongen ze de zaakvoerster om de kassa en de kluis leeg te maken. Eén van de daders sloeg daarbij ook op de vrouw. De overvallers konden gaan lopen met de buit, maar de zaakvoerster herkende één van hen omdat hij nog in de winkel had gewerkt als jobstudent. De identiteit van de twee andere daders is nog niet gekend. De 19-jarige overvaller riskeert een celstraf van 37 maanden. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 1 juni. (LDO)