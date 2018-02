Dader vluchtmisdrijf onder invloed én aangehouden 19 februari 2018

02u30 0

De 19-jarige man uit Waregem, die vrijdagochtend eerst twee voetgangers geslagen zou hebben op de Kunstlaan in Gent en daarna een 49-jarige fietsster voor dood achterliet na een aanrijding in de Sint-Pietersnieuwstraat, was op het moment van het ongeval geïntoxiceerd. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man is zaterdag voor de onderzoeksrechter geleid in Gent. Die besliste om hem aan te houden. Het aangereden slachtoffer verkeerde even in levensgevaar, maar haar toestand verbeterde vrijdag in de loop van de dag. De politie kon de Waregemnaar en zijn 22-jarige passagier uit Wevelgem kort na de feiten oppakken op de Krijgslaan in Gent. De passagier mocht na verhoor naar huis gaan. (JEW)