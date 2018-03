Dader van verkeersagressie voor de rechter 08 maart 2018

"Hij sneed mij de pas af met de auto. Daarom ben ik op zijn wagen beginnen te schoppen." Een 25-jarige Gentenaar stond gisteren voor de correctionele rechtbank terecht voor verkeersagressie. Volgens het slachtoffer, de man die hem de pas had afgereden, bleef het niet bij schade aan de wagen.





"Hij viel ook mij aan", klonk gisteren. De beklaagde beweert het omgekeerde: "Nadat ik op de auto geschopt had, stapten er een viertal vrienden uit, die achter mij gelopen zijn. Ik ben aangevallen, niet hij." Het probleem is dat er nauwelijks bewijslast of objectieve getuigen zijn. Toch vorderde het parket vier maanden cel voor de beklaagde - daarbij steunend op zijn ongunstig strafverleden. Vonnis op 28 maart.





