Daar zijn de verloren tradities weer MOTTE-JENEVER, TEERLINGENBAK EN OUDE SPIEGELTENT TERUG ERIK DE TROYER

17 juli 2018

02u44 0 Gent De voorbije jaren zijn er een aantal tradities gesneuveld op de Gentse Feesten, maar dit jaar zijn er ook een paar in ere hersteld. Van de jenevers van Motte Claus tot de pietjesbak in het Huis van Alijn... ze zijn dit jaar allemaal terug van de partij.

Aan Sint-Jacobs wordt weer jenever verkocht in de kiosk van Motte Claus. Al sinds 2007 wordt die kiosk eerder gebruikt als eetkraam. "We willen de jenever terug in ere herstellen", zegt nachtburgemeester Mong Cocquyt. "Op de Gentse Feesten kan men alle soorten shots krijgen, maar jenever, een product van hier, is bijna onvindbaar geworden. We doen het op de oude manier met glaasjes die vasthangen aan een ketting." Toch is er ook een probleem. "Door een politiereglement mogen we na 1 uur 's nachts geen jenever meer verkopen. Dat staat letterlijk zo opgenomen. Daarom veranderen we elke avond stipt om dat uur van drank. De plaatselijke jenever maakt dan plaats voor dranksoorten van over de hele wereld zoals gin en vodka. Ik doorstreep elke avond onze jeneverprijzen", zegt Mong. "Het is ook een vorm van protest. Wij bieden hier een korteketenproduct aan, maar zijn genoodzaakt 's nachts drank te serveren die soms tienduizenden kilometers verder wordt gebrouwen."





Gevonden voorwerp

In het Baudelopark werd dan weer de spiegeltent in ere hersteld. Het is namelijk de allereerste tent, die er zo'n 15 jaar geleden stond. Die spiegeltent is een met de hand gemaakt knutselwerk, maar was jarenlang spoorloos. Niemand leek nog te weten waar ze was opgeslagen. Pas het afgelopen jaar werd de spiegeltent teruggevonden in een Nederlands depot van de spoorwegen. Via een verhuurfirma staat ze nu weer op de Gentse Feesten.





Dobbelen

In Huis van Alijn wordt dan weer gedobbeld - teerlingenbak om precies te zijn. "Jarenlang konden de bezoekers van het Huis van Alijn hier kennis maken met de teerlingen", legt Paul Bruynooghe uit. "Carlos was zeker 30 of 35 jaar lang de man die de pietjes- of teerlingenbak organiseerde. Toen hij stopte werd de traditie afgevoerd, maar er werd wel nog veel naar gevraagd. Daarom heb ik me geëngageerd om ze nieuw leven in te blazen. Je moet met de dobbelstenen zo dicht mogelijk tegen 55 punten geraken. De beste spelers van de Gentse Feesten mogen op de laatste dag terugkomen om de finale te spelen."





Het spel was in Gent ooit bijzonder populair. De meeste cafés hadden ooit een eigen 'teerlingmaatschappij'. De clubs speelden toen al tegen mekaar. Wie wil meedoen, kan dat nog op zatedag 21 en zondag 22 juli in het Huis van Alijn, telkens tussen 11 en 13 uur.