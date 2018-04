Daar is nieuwe voetgangersbrug voor De Krook 26 april 2018

02u39 0

De Krook krijgt de komende dagen een nieuwe brug en die werd gisteren met een ponton tot aan de nieuw bib gebracht. Het is een zeer technische klus. Van op een tweede ponton wordt de brug opgekrikt tot op de juiste hoogte. Daarna zal het brugdek met een kraan op de juiste plek gezet worden. Vandaag moeten alle puzzelstukken in mekaar gezet worden. De volgende dagen zal het wegdek in beton gegoten worden en worden de leuning geplaatst. De brug zal nog niet meteen bruikbaar zijn. Pas in 2019 wordt het tweede deel van de brug aangelegd tussen de Sint-Jansvest en de Brabantdam. (EDG)