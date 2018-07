Daar is Eddy Wally weer 26 juli 2018

Sterren komen, sterren gaan...alleen Eddy Wally blijft bestaan.





In de Remi Vlerickstraat in Zwijnaarde is een graffiti opgedoken van The Voice of Europe. Eerder was er al eentje te zien langs de R4, op amper een paar kilometer van dit exemplaar. Die werd helaas overspoten. Gelukkig voor de fans van The Voice is er nu een nieuwe muurschildering.





Op De Katte, de Zelzaatse volkswijk waar Wally zijn hele leven woonde, zullen ze het graag zien. Volgend weekend beginnen daar de Katse Feesten. Het moment om hun volksheld te eren. Ook al is het dan in Zwijnaarde. (KVZ)