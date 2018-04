Daar is DOK weer 30 april 2018

Het DOK-seizoen is weer geopend. Al voor de achtste keer is er DOK op de terreinen van de Koopvaardijlaan. De tijdelijke invulling voor het project de Oude Dokken blijft nog zeker dit en volgend jaar uit het vizier van de projectontwikkelaars die daar 1.500 nieuwe woningen willen bouwen. De speeltuin is dit jaar een stuk groter met heel wat speelcaravans en er is een nieuwe ingang. Verder kan iedereen er nog steeds terecht voor opmerkelijke bezigheden als cursussen luchtacrobatie, een vlooiencircus of een smeedcursus voor kinderen. Maar ook 'een natje en een droogje' zijn mogelijk... al waren het gisteren vooral natjes.





(EDG)