Daar is de wietplant weer VOOR TWEEDE JAAR OP RIJ STAAT ER CANNABIS IN BLOEMBAKKEN STADHUIS ERIK DE TROYER & SABINE VAN DAMME

22 augustus 2018

02u30 0 Gent Voor het tweede jaar op rij is er een wietplantje opgedoken in de bloembakken voor het stadhuis. Wie dat plantje daar gezet of gezaaid heeft, is niet duidelijk. "Het zal wel dezelfde grappenmaker zijn als vorig jaar", zucht schepen van Openbaar Groen Rudy Coddens (sp.a). "Het plantje zal verwijderd worden, wat kan je er anders mee doen?"

Van op een afstand is het plantje nauwelijks te zien, maar wie wat dichterbij gaat ,ziet tussen de bloemen op het balkon van het stadhuis wel degelijk een bizar plantje staan met scherpe, gekartelde bladeren. Overduidelijk een hennepplant. Vorig jaar dook ook al zo'n plantje op. Wie er verantwoordelijk voor was, bleef toen een mysterie. Er werd wel heel wat gespeculeerd. Had iemand tijdens de Gentse Feesten wat zaadjes in de bloembakken verstopt? Was het het werk van een grappenmaker? Het plantje zorgde alvast voor de nodige hilariteit en bijzondere theorieën op sociale media. 'Alternatieve geneeskunde voor de burgemeester?' 'Een nieuwe manier van inkomsten nadat ze niet langer kunnen cumuleren?'





Gisteren was het precies een jaar geleden dat dat plantje opdook en zowaar stond er gisteren een nieuw. Het werd ons gesignaleerd door een lezer van de krant. Daarmee lijkt het wel vast te staan dat er een grappenmaker aan het werk is. Vorig jaar werden de plantjes meteen na de ontdekking verwijderd. Het kan dus niet om zaadjes gaan van de vorige plant. "Het lijkt mij duidelijk dat hier een grappenmaker aan het werk is", zegt schepen van Openbaar Groen Rudy Coddens. "Vorig jaar hebben we er eentje gevonden op exact dezelfde plaats en een dag later stond er één voor de deur van het politiebureau. We hebben die toen door de politie laten verwijderen en dat zal ook met deze gebeuren. Want kun je daar anders mee doen?"





Of het plantje er gezet of gezaaid werd, is niet duidelijk. Om een plant van die grootte te krijgen heeft men minstens drie weken tijd nodig. Waardoor het plantje dus tijdens de Gentse Feesten gezaaid zou moeten zijn. Ondanks de droogte kregen de planten van het stadhuis nog altijd regelmatig water aangezien de groendienst instond voor het onderhoud.