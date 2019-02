Daar is de lente, daar is de zon, daar zijn de ijsjes... In het midden van de winter Sabine Van Damme

14 februari 2019

15u41 0 Gent De zon schijnt, en dat lokt iedereen naar buiten… En voor wie binnen aan zijn bureau gekluisterd zit: ook het weekend blijft zalig zonnig.

Je hoeft deze week niet in pakweg Thailand of India te zitten om van de zon te genieten, het kan ook gewoon hier bij ons, in februari. Vandaag al is het stralend mooi weer en warm genoeg om zonder jas buiten te lopen, dat wordt de komende dagen alleen nog beter. Echte buitenmensen vonden gisteren al vlot de weg naar terrasjes in de binnenstad. Op naar plekjes waar je in alle rust kan genieten van de zomer-in-spe. De Reep wordt zonder twijfel een nieuwe hotspot, uit de wind, met de rug tegen de muur en met zicht op het water. Maar ook de ‘green’ naast de Stadshal en de Graslei blijven uiteraard volk lokken. En de échte levensgenieters, die gingen gisteren al vrolijk een ijsje halen.