Cultuurplatform Drongen boos om verdwijnen parking De Campagne Sabine Van Damme

29 januari 2019

16u36 0 Gent De culturele verenigingen van Drongen zijn boos. In het kader van de ontwikkeling van de Vinderhoutse bossen moet de parking van portaal De Campagne verdwijnen. Er komt wel een nieuwe parkeerplaats, 200 meter verder. “Maar heel wat senioren die slecht te been zijn komen naar hier en zullen er niet meer geraken. Wij vragen om de parkeerplaats te behouden, desnoods alleen bij activiteiten.” Dat zal niet gebeuren, zegt bevoegd schepen Astrid De Bruyker, maar er komt wel een veilig en mooi pad tussen de nieuwe parking en De Campagne.

Cultuurplatform Drongen drukt in naam van vele Drongense verenigingen een grote ongerustheid uit. “Landgoed de Campagne wordt druk gebruikt, voor vergaderingen, activiteiten en tentoonstellingen, die voor een groot deel bezocht worden door ouderen. Een deel daarvan is minder mobiel. Voor hen is dit de enige plaats in Drongen waar ze nog op een vlotte manier kunnen geraken. NSB Drongen-Vinderhoute bijvoorbeeld stelt dat minstens 12 deelnemers aan hun maandelijkse activiteit met de auto aankomen op het domein, en dan wachten op begeleiding om zich naar het gebouw te kunnen begeven. Deze personen kunnen niet meer deelnemen als de parkeerplaats zich 200 m verder bevindt. Hetzelfde is te horen bij de samenkomsten van Okra. Landgoed de Campagne is de meest geschikte locatie, dankzij de vlotte parkeergelegenheid. En neen, niet iedereen die minder mobiel is heeft een mindervalidenkaart. Voor chauffeurs die minder mobielen voeren komt er nog een probleem bij. Mensen afzetten aan het gebouw kan wel, maar om dat aan de parking te geraken moeten ze bijna 3 kilometer omrijden. De straat zal immers geknipt worden.”

Astrid De Bruycker, schepen bevoegd voor openbaar groen, bevestigt en nuanceert het verhaal. “Vandaag mag je ook niet parkeren aan De Campagne, maar het wordt wel gedoogd. We gaan de volledige site, dus het kasteel, de kasteelsite en de kinderboerderij, herinrichten, zodat ze een portaal voor de groenpool Vinderhoutse bossen wordt. Alle parkeerplaatsen gaan inderdaad weg, maar 200 meter verder komt een mooie, echte parking voor 46 auto’s, die we bij activiteiten kunnen uitbreiden tot 80 plaatsen. Zoals het terrein er nu bij ligt lijkt die 200 meter onoverkomelijk voor minder mobiele mensen, maar er komt dus ook een perfect begaanbare, veiligt en deels verkeersvrije wandelroute tussen de parking en De Campagne. Aan het kasteel zelf komen nog 4 mindervalidenplaatsen. Mensen afzetten aan de toegangspoort kan ook, maar dan moet je inderdaad even omrijden om aan de parking te geraken. Voor leveranciers zal uiteraard een oplossing worden gezocht. Bovendien moeten we ook durven kijken welke activiteiten we nog in De Campagne willen, en of er echt geen andere bereikbare locaties zijn voor minder mobiele mensen. De werken zijn overigens niet voor dit, maar voor volgend jaar, en er volgt zeker nog overleg met de verenigingen.”

Maar daar kunnen de verenigingen zich dus niet in vinden. “Wij vragen met aandrang: laat de mogelijkheid om te parkeren op het domein zelf tijdens vergaderingen en activiteiten open. Indien dat echt niet kan, vragen we een ruime parkeergelegenheid tegenover de ingang van het Landgoed. Deze parkeergelegenheid was in vroegere plannen voorzien.”