Culturele sector ontzet over ontslag Peeters Sabine Van Damme

19 december 2018

17u40 9 Gent Terwijl het intern binnen Open Vld steeds harder rommelt, roert ook de culturele sector zich. Bij de heropening van het NTGent haalde Luc Van Den Bossche al zwaar uit naar de gang van zaken bij het opzijschuiven van Peeters. Bertrand Flamang doet nu hetzelfde. “Velen denken en voelen hetzelfde, maar kunnen of mogen niet vrijuit spreken”, zegt hij. “De culturele sector keek uit naar een samenwerking met Peeters, en hoopt dat dit nog wordt rechtgezet.”

Christophe Peeters als schepen van cultuur, de culturele sector keek daar blijkbaar reikhalzend naar uit. “Wij zijn een sector die niet vaak overlegt, maar wel heel veel praat”, zegt Bertrand Flamang, voorzitter van de vzw Jazz en Muziek, hier vooral bekend van Gent Jazz en de concerten op Sint-Pietersplein. “Wat nu overheerst in de culturele wereld is ongeloof. Ik heb nog niemand gehoord die niet gechoqueerd is. En dat staat los van de schepenen die we al gehad hebben, of van de man die nu schepen van cultuur wil worden. Want die ken ik niet, ongetwijfeld heeft hij ook capaciteiten.”

“Maar Gent staat op het punt naar een hoger niveau getild te worden als stad van cultuur. Er zijn overal nieuwe, sterke directies en figuren die met de neus naar voren staan, met een sterke bedrijfscultuur. Allemaal keken we ernaar uit om met Peeters samen te werken, omdat we hem kennen als zeer daadkrachtig, én omdat hij een historiek in financiën heeft. Hij begrijpt het plaatje. Hij verkoopt geen wollige praat, maar heeft concrete antwoorden. Hij is zakelijk ijzersterk, en kan zich inleven. Zo’n krachtig figuur op cultuur, uiteraard kon dat rekenen op een groot enthousiasme binnen de sector. Velen van ons hebben de stad nodig als partner, om ons te ondersteunen in onze zelfstandigheid en in ons bestaan.”

“Nogmaals, dat staat los van de persoon die nu is aangesteld. Misschien is die ook geschikt. En kansen geven aan jonge mensen moet. Maar iemand met ervaring die de structuur kent overboord duwen, dat doe je niet. In de op één na grootste stad van Vlaanderen heb je naast nieuwkomers ook mensen met bestuurskwaliteiten en ervaring nodig. Dus ja, de ontgoocheling is groot. Niemand begrijpt dit. De stem van het volk wordt genegeerd. En het gaat niet alleen over wie, maar ook over de manier waarop. In de culturele sector in ethiek belangrijk. En dit tart alle verbeelding. Wij hopen nog steeds dat dit wordt rechtgezet. Dat er toch nog een achterdeur is voor Peeters.”

Wie ook zijn mond durft open trekken, is Stefaan De Winter, van Die Verdammte Spielerei. “Ik lig hiervan wakker”, geeft hij grif toe. “Ik stoor mij aan de menselijkheid in dit verhaal. Peeters heeft nog niet op cultuur gezeten, maar op Feesten was hij alvast een zeer gedurfd man, recht door zee, en toch kon je ermee praten. Hij durft aan dingen sleutelen. Wat hier is gebeurd, is compleet respectloos. Niemand wil dit. Dit is gewoon niet proper. En als er dan toch iets moois is aan dit verhaal, dan is het wel het aantal mensen dat hierdoor aangedaan is, en reageert. Dan zie je dat politiek plots toch dichter bij het volk staat dan je zou denken.”