Culinair paradijs in ACEC-fabriek BIER, PIZZA, BROOD, GEROOKTE VIS EN PATISSERIE IN DOK NOORD ERIK DE TROYER

18 mei 2018

02u51 0 Gent Aan Dok Noord opent dit weekend de nieuwe culinaire hotspot 'Hal 16'. Brouwers, patissiers, chef-koks en een bakker bereiden en serveren er ambachtelijke producten. "We hebben onze inspiratie gehaald in Londen en Amsterdam maar dit is perfect voor Gent", klinkt het.

De meeste mensen kennen Dok Noord als winkelcentrum, maar er zijn ook heel wat bedrijven gevestigd op het terrein van de oude ACEC-fabriek. In de hal waar vroeger de transformators van de fabriek stonden, wordt vanaf dit weekend gesmuld.





"Eigenlijk had dit pand gesloopt moeten worden", legt Hans De Neef van Dok Noord uit. "Maar omdat het volledig omsloten stond door andere gebouwen heeft men dit op de sloopplannen over het hoofd gezien. Pas toen alles rond deze zaal gesloopt was, werd duidelijk dat dit een gebouw was met een meerwaarde en dus hebben we er maar een oplossing voor gezocht."





De grote transformatoren zijn verwijderd en hebben nu plaats gemaakt voor grote brouwtanks en een rij van maar liefst 30 tapkranen. Het is de hoek van brouwers Dimitri Messiaen (Pils 13) en Janos De Baets (Hedonis ambachtsbier). "We brouwden ons bier bij brouwerij Contreras, maar wilden eigenlijk onze eigen installatie. Het is meteen de grootste van de stad", zegt Dimitri fier. "Uit onze tapkranen serveren we niet alleen ons eigen bier, maar ook zeldzame soorten waarvoor we het land hebben moeten 'afcrossen' om zelfs maar aan één vat te geraken. De soorten zullen regelmatig veranderen en we zullen ook nieuwe brouwers onze tanks laten gebruiken."





Er kan ook lekker gegeten worden. Er is RØK, een eetkraam gespecialiseerd in gerookte vis, vlees en groenten waar zelfs vier vegetarische gerechten op het menu staan. Bij TØAST staan elke dag bijzondere boterhammen op het menu en er is een authentieke pizzeria. Alle eetgelegenheden krijgen hun brood aangeleverd van BRUUD, de nieuwe bakkerij van Ward Verheyen. "Ik zal hier ter plaatse bakken. Ik bak mijn brood zonder toevoegingen om het luchtiger te maken en langer te bewaren. Ik bak mijn brood zoals vroeger. Wie hier komt eten, zal tot middernacht een brood kunnen kopen. Afrekenen doe je zelf aan kassa. Het is op goed vertrouwen, maar dat moet kunnen, hé", lacht Ward.





In harmonie

Voor de desserts zorgt Stephanie Bostoen. "Ik ben vierde generatie patissier, al mocht ik van mijn vader de opleiding niet volgen. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan en mijn vader werkt nu bij mij. Het leuke is dat alle zaken mekaar perfect aanvullen", zegt ze.





Nu zaterdag en zondag opent Hal 16 voor het eerst de deuren, telkens van 10 uur 's ochtends tot middernacht.