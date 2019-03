Culinair genieten in Eskimofabriek tijdens 3de editie van Fourchette Didier Verbaere

17 maart 2019

14u58 0 Gent Ruim 1800 mensen genoten afgelopen weekend van culinaire gerechten van sterrenchefs tijdens de derde editie van Fourchette in de Eskimofabriek in Gent.

Fourchette is het culinair geesteskind van Joost Arijs (Joost Arijs Patisserie & Chocolaterie), Michaël Vrijmoed (Tweesterren Restaurant Vrijmoed) en Sam D’Huyvetter en Thomas Schmidt (blvd.). Sam en Michaël verlaten het schip en Elke De Baerdemaeker vervolledigt voortaan het nieuwe team. Het drietal brengt in Fourchette culinaire topchefs samen die een spectaculair menu klaarmaken.

Fourchette kan je voortaan ook drinken. Bij de gerechten werd ook het gelijknamige bier geserveerd. “Brouwerij Van Steenberghe, één van onze partners, ontwikkelde voor ons een tripel van hoge gisting met koriander en sinaasappel. Na deze editie gaan we het bier ook op de markt brengen”, zegt Joost Arijs.

Bij zoveel lekkers werden uiteraard ook passende wijnen geserveerd. “Er is steeds keuze uit twee vijfgangenmenu’s en de ploeg wordt elke service aangevuld met één sterrenchef”, legt Joost het concept uit. Dit jaar waren dat David Claeys, Michaël Vrijmoed en David Martin. In een ongedwongen sfeer en een feeëriek decor kon je er aanschuiven aan de open keukens waar de chefs hun gerechten op borden toverden en schilderden. Wij genoten alvast van de sublieme smaken en ongewone combinaties yoghurt en kalamansi of holstein met hennep. Volgend jaar reserveren we alvast een plaats aan tafel in de Eskimofabriek. Alle info op www.fourchettegent.be.