Culinair én budgetvriendelijk? Bij deze vijf Oost-Vlaamse toprestaurants kan u terecht Ronny De Coster Joeri Seymortier Kristof Pieters & Sabine Van Damme

10 november 2018

11u22 5 Gent Lekkere hap, maar niet in je budget: wij zochten en vonden vijf restaurant in de nieuwe Gault Millau waar je nog makkelijk onder de 50 euro voor-, hoofdgerecht en dessert kan eten. Smakelijk!

VOS, Gent: “Sommige klanten klagen nochtans over de prijs” (13/20)

Restaurant Vos aan de Zwijnaardsesteenweg 6 bestaat al 3 jaar, en heeft in die tijd een stevige reputatie opgebouwd. Het restaurant prijkt ook in de lijst van Gault&Millau, met een mooie 13 op 20. Toch kan je bij VOS een uitgebreid menu eten voor 50 euro. Daarin kan je bijvoorbeeld kiezen voor gerookte heilbot, scheermessen of Baskburger Txogitxu. De lunch is er zelfs al voor 24,5 euro. Dan heb je bijvoorbeeld soep, gevolgd door hamburger zwaardvis met advocado en zwarte pepersaus, en koffie of thee.

“Ik kies er inderdaad voor om toegankelijk te zijn voor iedereen”, zegt chef Matthias Devos. “Al wist ik niet dat ik zo goedkoop was. Integendeel. Ik krijg soms commentaar van mensen dat ik net veel te duur ben.” Bij VOS kunnen 28 mensen aan tafel eten, en nog eens 6 aan de toog. Behalve Matthias staan er nog 2 koks in de keuken en 1 iemand in de zaal.

Brasserie Juste in Dikkelvenne: “Wij gaan niet zweven: onze prijzen blijven gelijk” (12/20)

Tom De Poortere en Wendy Hoefman openden in september 2015 tegenover de kerk van Dikkelvenne de Brasserie Juste. Brasserie Juste serveert in een eigentijds decor een pure, seizoensgebonden keuken. “Wij brengen de betere, toegankelijke brasseriekeuken, waarbij onze suggesties geïnspireerd zijn door de seizoensproducten. Wij doen eigenlijk geen heel speciale dingen, maar zoeken de meerwaarde in de manier waarop we gerechten bereiden”, vat Tom het concept samen. “Zowel voor snelle lunches als uitgebreide diners maken wij alles zelf: van de fonds, de mayonaise en de dressings, garnaalkroketten en handgeschilde frietjes”, vertelt Tom.

Zowel voor snelle lunches als uitgebreide diners maken wij alles zelf: van de fonds, de mayonaise en de dressings, garnaalkroketten en handgeschilde frietjes Tom De Poortere

“We hebben geen personeel in dienst: mijn man staat in de keuken, ik doe de zaal. Dat heeft niet alleen het grote voordeel dat we echt alles zelf in de hand hebben, maar ook dat we geen personeelskosten hebben”, pikt Wendy in. “Dat verklaart waarom de prijzen hier niet de pan uitspringen. Ze zullen dat ook niet doen, omdat we nu in de gids van Gault&Millau staan. We zijn ongelooflijk trots op die erkenning en ondervinden nu al dat er ook meer reservaties komen. Toch gaan we niet van zweven en passen we onze prijzen niet aan”, benadrukt Wendy.

Zo betaal je in Brasserie Juste bijvoorbeeld 14 euro voor een carpaccio en 12 euro voor huisbereide garnaalkroketten. Een entrecote (300 gram) kost 28 euro. De côte à l’os eet je voor 65 euro (per twee personen). De dame blanche van zelfgedraaid ijs staat aan 9 euro op de kaart.

Kin Khao, Gent: “Iedereen moet kunnen genieten van Thaise keuken” (13/20)

Sinds zeven maanden is in de Donkersteeg Kin Khao te vinden, een Thais restaurant. Het werd meteen door Gault&Millau beloond met een mooie 13 op 20. Kin Khao is geen traditioneel, formeel restaurant maar een modern Thais eethuis. Het is een concept van Santisuk Oakwan en Dominique Rongé.

We willen bewust laagdrempelig zijn, en ervoor zorgen dat iedereen, met welk budget dan ook, bij ons kan genieten van de heerlijke Thaise keuken Dominique Rongé

“We kiezen er inderdaad bewust voor om onze prijzen erg laag te houden”, zegt Rongé. “We willen bewust laagdrempelig zijn, en ervoor zorgen dat iedereen, met welk budget dan ook, bij ons kan genieten van de heerlijke Thaise keuken.” Bij Kin Khao kan je kiezen uit een selectie vers bereide wok- en currygerechten, salades en soepen. Op het menu staan ook Thais geïnspireerde dranken, en je kunt kiezen uit een kleine selectie heerlijke wijnen. Het duurste hoofdgerecht op de kaart bij Kin Khao kost 20 euro, het duurste voorgerecht kost 14 euro. Een cocktail heb je voor 8 euro, en het meest uitgebreide dessert krijg je voor 9,50 euro.

OZZO Sushi & Oriental, Beveren-Waas: “Hoofdgerecht onder twintig euro is perfect mogelijk (12/20)

OZZO Sushi & Oriental is een buitenbeentje in de restaurantgids Gault&Millau, maar staat er intussen wel al vier jaar op rij in met een score van 12 op 20. Het restaurant is ondergebracht in de voormalige lounge van Hotel Beveren. “We hebben de zaak net heropend na een volledige make-over”, zegt zaakvoerder Tim Van der Valk. “Uiteraard blijft sushi prominent aanwezig maar we hebben de kaart tegelijk gevoelig uitgebreid met warme Japanse gerechten. Er is voortaan een open keuken waar de klanten onze koks live aan het werk kunnen zien.”

Het is zeker niet altijd even makkelijk om dat aan zo’n scherpe prijzen te blijven aanbieden Tim Van der Valk

Tot voor kort was het restaurant ook een loungebar voor het hotel, maar daar is nu komaf mee gemaakt. De prijzen blijven alleszins erg democratisch. “Je kan perfect een hoofdgerecht vinden onder de 20 euro. Er zijn natuurlijk ook duurdere gerechten, maar dat gaat dan om oesters of krab. Kwaliteit en versheid is enorm belangrijk in de Japanse keuken. Het is zeker niet altijd even makkelijk om dat aan zo’n scherpe prijzen te blijven aanbieden. Door de verbouwing hebben we wel meer tafels dan vroeger. We zaten regelmatig volgeboekt. Tegelijk wordt het ook rendabeler als we iets meer volk kunnen ontvangen.”

Den Duyventooren, Bellem: “Betaalbaar en lekker is een mooie combinatie” (12/20)

De Duyventooren in Bellem bij Aalter is één van de adresjes in de nieuwe Bib Gourmand, waar je dus een driegangenmenu kan eten voor 37 euro. Ze halen ook 12/20 in de laatste Gault Millau.

Chef Inge Herteleer en gastheer Lieven Bouckaert ontvangen de gasten er al dertien jaar. In 2011 werd Inge nog vrouwelijke kok van het jaar. “Het is niet altijd even gemakkelijk om een driegangenmenu voor 37 euro te serveren, maar het blijft ons stokpaardje”, zegt Inge Herteleer. “Het is als kok een uitdaging om naar de juiste producten op zoek te gaan. Ik werk heel graag met seizoensgebonden producten, en overleg ook veel met mijn leveranciers. Je moet in november geen aardbeien in je dessert verwerken, maar beter peer. We doen hier ook heel veel zelf, en daardoor blijft die scherpe prijs mogelijk. De vermelding in de Bib Gourmand is voor ons echt wel belangrijk. Het is een kwaliteitslabel dat toegankelijk is voor een breed publiek. Betaalbaar en lekker: die combinatie blijven we nastreven.”