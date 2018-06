Crowdfunding voor Stemband-cd 14 juni 2018

De Stemband, het Gents kinderkoor van Wim Claeys, wil een cd opnemen. "Maar wij zijn een arm koor, en we hebben dus centen nodig", aldus Claeys. "Daarom doen we aan crowdfunding. Wilde weldoeners krijgen uiteraard een exemplaar van ons nieuwbakken cd'tje." De rode draad door alle liedjes is het Gents dialect. Er is een eigen Stembandlied, met als tekst: "Wie moakt er van zijn uuren, wie heeft er zotte kuren, wie zingt er al zijn liedjes vollenbak in 't Gents?" Maar er zijn ook de gekende Gentse volksliederen, die wekelijks in ongekuiste versie uit 20 tot 30 kinderkelen komen. Denk aan ''t Vliegerke', maar ook 'Rosalie' en 'In mijn stroatse zijn 't allemaal komeren'. "We bestaan sinds 2015 en hebben ondertussen al opgetreden op vree wijze locaties", zegt Claeys. "Copacabana, de Vooruit, het Gooikoortsfestival, les Goûts de Gand en zelfs de Gentse Feesten, op het Walter De Buckplein. "De opname de liedjes voor de cd gebeurt in samenwerking met Yves Meersschaert van Studio Room 13. De Stemband heeft daar 5.000 euro voor nodig, en zoekt die via het crowdfundingsplatform van de stad Gent. Iedereen die 20 euro of meer geeft, krijgt de cd en wordt uitgenodigd op de cd-voorstelling tijdens de Week van het Gents in november. Schenken kan via crowdfunding.gent. (VDS)