Crevits reikt 250.000 euro subsidie uit aan energiebesparende maatregelen Gentse scholen Yannick De Spiegeleir

24 december 2018

15u30 0 Gent Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) investeert iets meer dan 250.000 euro in 3 energiebesparende projecten in schoolgebouwen in het Gents onderwijs.

De Vrije Handelsschool Sint-Joris ontvangt een subsidie van 103.620 euro voor het isoleren van muren, daken en vloeren. De Vrije basisschool Sancta Maria Gent mag rekenen op 76.784 euro voor schrijnwerken en Stedelijke Basisschool De Harp tot slot ontvangt 73.513 euro voor isolatiewerken. Crevits licht de subsidiemaatregel toe. “Het onderwijs heeft met zijn vele gebouwen een groot potentieel om energie te besparen en dus ook de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Deze legislatuur loopt er een zeer grote inhaalbeweging in scholenbouw. Er worden honderden nieuwe scholen gebouwd en bestaande gebouwen worden grondig gerenoveerd. Toch bestaan er nog een pak verouderde schoolgebouwen die vaak veel energie verbruiken. Door klimaatvriendelijke investeringen voorrang te geven, investeren we sneller in het duurzamer maken van ons onderwijspatrimonium. Dat is niet alleen goed voor de scholen dankzij de lagere energiekosten, maar vooral ook voor het milieu.