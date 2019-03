Creatief met blauw plastic op Kouter na aanrijding kunstwerk Sabine Van Damme

08 maart 2019

18u42 0 Gent Het blad op de Kouter dat eerder deze week brak na een aanrijding, ziet er een beetje vreemd uit. Het werd omwikkeld met blauw plastic. Waarom is niet duidelijk, want het afgebroken stuk is weggehaald.

Booghout, zo heet het opstaand blad op de Kouter, een kunstwerk van de hand van de Amerikaanse Jessica Diamond. Het is een onderdeel van het kunstwerk Mystic Leaves, bladeren in brons, messing en gietijzer die zijn ingewerkt in de tegels van de Kouter. Booghout is het enige opstaande blad, en kwam onzacht in aanraking met een Ivago-veegwagen. De top van het blad brak af, exact op de naad waar het in 2001 ook al eens brak bij een aanrijding door een vrachtwagen.

Het losse stuk van het blad is intussen weggehaald, en de rest is omzwachteld met blauw plastic. Waarom is niet duidelijk, bloeden zal het kunstwerk alvast niet doen. Het blad zal hersteld worden, maar waar en wanneer dat zal gebeuren is niet duidelijk. De kans is klein dat het ter plekke hersteld kan worden.